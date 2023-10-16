"Вісь зла" виграла цей раунд

ХАМАС не бреше – він досягнув своїх цілей. Терористи виграли цей раунд. З кожним ударом Ізраїля вони виграють ще більше. Ізраїль потрапив у пастку і програв цей раунд. Програли ЄС та США. Виграли в ХАМАС, Тегерані, Пекіні й Москві.

ХАМАС хотів крові у Секторі Гази

Яка мета теракту? Не сам теракт, а реакція на нього.

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Метою ХАМАС було викликати таку емоційну реакцію Ізраїля, щоб у нього не залишилось іншого виходу, окрім радикальних дій у відповідь. Жорстокість тут – не тільки риса терористів, вона й інструмент. Ізраїль робить те, що хотів побачити ХАМАС. Ізраїль мстить та реагує емоційно. І ХАМАС та його спонсори радіють.

Яка мета атаки ХАМАС? Він хотів отримати кров у Секторі Гази. Кров ізраїльтян була лише методом досягнення цілі. Вони хотіли крові мешканців Сектору Гази. Все тому, що ця кров унеможливлює угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка б мала стати проривом у справі миру на Близькому Сході. Вона могла б забезпечити реалізацію шляху Індія – Близький Схід – Європа, завдавши удару по позиціях Китаю.

Угода точно вже зірвана. Найближчими роками до неї неможливо буде повернутись.

Парадокс у тому, що всі все розуміють.

Саудівська Аравія розуміє, що ХАМАС хотів крові у Секторі Гази, щоб зірвати угоду. Розуміє, що цей удар по них завдає Іран руками своїх посіпак. Розуміє, але не може діяти інакше. Саудівська Аравія не може не реагувати на дії Ізраїля, бо піддані не зрозуміють свого принца. Вони заручники ненависті, яку десятиліттями плекали проти євреїв, так само як Ізраїль є заручником свого бажання помсти.

розуміє, що ХАМАС хотів крові у Секторі Гази, щоб зірвати угоду. Розуміє, що цей удар по них завдає Іран руками своїх посіпак. Розуміє, але не може діяти інакше. Саудівська Аравія не може не реагувати на дії Ізраїля, бо піддані не зрозуміють свого принца. Вони заручники ненависті, яку десятиліттями плекали проти євреїв, так само як Ізраїль є заручником свого бажання помсти. Ізраїль розуміє, але не може зупинитися, бо його громадяни хочуть крові та помсти.

розуміє, але не може зупинитися, бо його громадяни хочуть крові та помсти. Розуміють США, але можуть лише намагатися мінімізувати збитки.

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Чому в теракті головний не сам теракт

Радіють Китай, Іран, Владімір Путін. Всі вони покладають відповідальність на Ізраїль, займаючи однакову позицію і заграючи з лівими на Заході, які також звикли повторювати методички ще часів Комінтерну (нічого нового, це все було вже багато разів) про ізраїльську воєнщину і дітей палестинців, які страждають. Хоча саме вони більше за всіх радіють крові, що проллється в Секторі Гази.

Радіє й Реджеп Ердоган, бо шлях з Індії мав би оминути Туреччину. Він так само повторює наративи про вину Ізраїля в ескалації.

Мовчить Індія. Бо нічого не може вдіяти. Бо все розіграли без неї. Хіба що більше російських нафтодоларів тепер застрягне у рупіях.

Головне в теракті не сам теракт, а відповідь на нього. Атаки 11 вересня в США довгостроково послабили Америку саме тому, що Вашингтон вв'язався у дві війни – Афганістан й Ірак. США дозволили себе спровокувати.

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Ізраїль довгостроково послаблює себе навіть знищуючи інфраструктуру ХАМАС у Секторі Гази. Бо тут питання тільки часу, який знадобиться, щоб знову вирити ці тунелі. Охочих стати під прапор ХАМАС буде більше через бажання помститися. Помститися за кров, яку спровокував сам ХАМАС. А провідники терористів сидять наразі в безпеці, провокуючи кров звідти, де не може пролитися їхня.

От так працює бізнес на крові. Яка мораль? А ніякої. Тільки факти. Західна цивілізація програла цей раунд. "Вісь зла" святкує. Ми можемо лише сподіватись, що ця поразка у проміжній битві змусить когось у Вашингтоні протверезіти і згадати, що історія не скінчилась і фінальну точку можуть поставити не вони. І війна Росії проти України є частиною цієї битви, тому треба покарати "вісь зла", яка сьогодні святкує.