У Криму масово зводять оборонні споруди: до чого готуються росіяни

У тимчасово окупованому Кримському півострові помітили збільшення кількості оборонних позицій. Росіяни почали метушитися, створюючи видимість активної роботи.

Були припущення, що окупанти готуються до можливої висадки десанту чи обмеженої спеціальної операції з боку України. Військовий оглядач Давид Шарп у розмові з 24 Каналом пояснив, чи можливо це та наскільки укріплення росіян є міцними.

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Оборонні споруди у Криму

Кримські партизани руху "Атеш" фіксують російські укріплення на березі Чорного моря. Проте виглядають вони доволі сумнівно ефективними. Мовиться про незрозумілі мішки, які окупанти використовують як "оборонні спорудження".

Коли ми бачимо будівництво укріплень та інженерних загороджень, потрібно їх розглядати в цілому – що та де є на конкретній ділянці. Мішки на одній з набережних не дають повного уявлення про те, що є довкола. Але самі по собі укріплення з мішків – це дрібниця, щось на кшталт спостережного поста. Це насправді навіть укріпленням чи елементом укріплення назвати не можна,

– наголосив Давид Шарп.

Цікаво відзначити, що торік перед початком українського контрнаступу, коли росіяни серйозно остерігалися його наслідків, то навіть дещо перегинали з будівництвом укріплень. Зокрема, й у тих місцях, куди Сили оборони апріорі не змогли на той момент дійти. Так чи інакше, на це окупанти витратилися, очевидно, "розпиливши" гроші, та показово готувалися до наступу ЗСУ.

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Я не думаю, що сьогодні вони готуються до українського наступу. Це не стоїть на порядку денному. Такого роду "укріплення" у Криму виглядають як пости, з яких рятувальники слідкують за тим, що відбувається на морі. Але до небезпеки розвідувальних рейдів та спеціальних операцій росіяни мають бути готовими, бо українці не зупиняють такого роду дій. Щобільше, такі дії фактично анонсують,

– підкреслив Шарп.

Ймовірно, зараз росіяни не сподіваються на те, що Україна великими силами піде атакувати Крим. Втім це така собі демонстрація активності від місцевої окупаційної влади, що, мовляв, вони щось та й роблять і не забувають про оборону півострова.

Чи можлива висадка десанту у Криму

Коли у країни, яка розглядає висадку з моря, немає можливості створити повну перевагу в морі та у повітрі над районом висадки, а також забезпечити плацдарм з постійним підкріпленням – висадка стає абсолютно недоцільною та ризикованою.

Коли воюють рівні противники та коли в опонента є серйозні засоби протидії – про масштабну висадку не мовиться. Рейди та спеціальні операції – це інша справа,

– наголосив військовий оглядач.

До слова, для наочності можна навести цікавий приклад. На початку повномасштабного вторгнення, коли Росія пішла у наступ та, здавалося б, мала всі "козирі" на руках – не зважилась на висадку з моря в районі Одеси. Росіяни розуміли, що для цього немає умов.