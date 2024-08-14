Росія мріє про висадку десанту в Одесі: Плетенчук оцінив шанси ворога
Російські окупанти не полишають планів висадити свій десант на узбережжі Чорного моря. Водночас така операція потребує від ворога принаймні елементарних передумов.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону наголосив, що наразі росіяни не здатні на це. І наразі для цього є принаймні дві причини — відсутність сухопутного компонента та змоги підійти до узбережжя.
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Коли російський диктатор каже "давайте домовлятися", виходячи з реалій на суші, він чомусь не хоче виходити з реалій на воді. Реалії на воді трошки інші. Тобто, плани – це одне, реалії – інше,
– зазначив Плетенчук.
Три причини, чому росіяни не зможуть десантуватися
- По-перше – такі операції не є самостійною складовою.
"Лише, здебільше, за підтримкою сухопутної компоненти. А сухопутна компонента на нашому напрямку захлинулася на початку повномасштабного вторгнення", – додав речник.
- По-друге, російські війська не можуть підійти до узбережжя Чорного моря, через ризик потрапити під вогонь берегових ракетних артилерійських військ ВМС.
Зараз у Чорному морі перебуває підводний човен з чотирма "Калібрами" на борту. Та Плетенчук вважає, що він займається патрулюванням.
- По-третє, десантні спроможності Росії досить знижені. З 13 одиниць залишаються лише 5 великих десантних кораблів, тому наразі висадка десанту на Одещині неможлива.