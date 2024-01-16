"Буде дуже смачна мішень": наскільки реальна висадка російського десанту в український тил

Аналітики ISW днями зазначили про нові десантно-штурмові бригади, які можуть готувати в Росії для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони. Утім, це може бути банальною "штабною грою" ворога, бо росіяни стануть легкою мішенню для українських Сил оборони.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він пояснив припущення аналітиків ISW.

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Росіяни не зможуть подолати ППО

За словами Олексія Гетьмана, аналітики американського Інституту вивчення війни у своїх звітах спираються на різні джерела інформації, роблять свої прогнози. Так само може бути і в даному випадку.

"Швидше за все вони проаналізували просто "штабні ігри", мовляв, таке може відбутися. Але 99,9% цих гелікоптерів буде знищено при спробі прорвати нашу лінію ППО. Це проста ціль", – пояснив Гетьман.

Він додав, що нереально просунутися вглиб наших військ, подолавши систему ППО. Оскільки Повітряні сили збивають крилаті та балістичні ракети, дрони та інші повітряні цілі.

"Гелікоптери будуть дуже смачною мішенню. Я думаю, що вони не зможуть цього зробити, бо весь цей десант перетвориться і вся атака на купу металобрухту, вони не зможуть прорвати нашу лінію протиповітряної борони", – наголосив експерт.

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