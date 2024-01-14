Росіяни вивели у море десантні кораблі: у Силах оборони відповіли, чи є ризики для тилу

Росіяни вивели у Чорне море великі десантні кораблі, які відпрацьовують задачі зі злагодженості екіпажів. У Силах оборони наголосили, що це очевидні провокативні дії.

У щоденному звіті ISW повідомив, що у Росії можуть готувати нові десантно-штурмові бригади у складі загальновійськової армії. У ЗСУ переконали, що повідомлення про підготовку проникнення в тил є лише ворожими вкидами.

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Обстановка у Чорному морі

У Чорному морі росіяни розгорнули корабельне угрупування в кількості 11 суден. Серед них 1 ракетоносій – фрегат "Адмірал Макаров", який може нести на борту 8 "Калібрів". У зв'язку з цим рівень ракетної небезпеки підвищено.

Водночас у Чорному морі перебувають також 5 великих десантних кораблів. Вони відпрацьовують задачі зі злагодженості екіпажів, але тримаються у прибережних водах вздовж чорноморського узбережжя Росії.

А щодо активності десантних кораблів – це очевидні провокативні дії на тлі вкидів про підготовку десантних операцій в тил ліній оборони України,

– запевнили у Силах оборони.

Повідомлення про підготовку операцій

У звіті 14 грудня ISW зазначили, що так звані "воєнкори" почали повідомляти про підготовку нових підрозділів повітрянодесантних сил. Нібито ведеться підготовка до десантування в ближньому тилу України без парашутів. Тобто така ж тактика, яку застосували під час початкових боїв за аеропорт "Гостомель" під Києвом 24 лютого 2022 року – шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу.

Водночас у ISW додали, що розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітрянодесантних військ, ймовірно, означатиме, що вони використовуватимуться як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі.