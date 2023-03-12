"Це колиска нашої цивілізації": російський патріарх Кіріл цинічно закликав світ захистити Лавру

Росіянам продовжує палати через Києво-Печерську Лавру. Дійшло навіть до того, що патріарх Кіріл закликав світ захистити святиню, назвавши її "колискою нашої цивілізації".

Ясна річ, що під "нашої" він мав на увазі російської, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Правда, слово цивілізація тут ще більш недоречне. З іншого боку, не минуло й дня, щоб країна-агресорка не намагалася вкотре продемонструвати своє прагнення присвоїти те, що їй не належить. Зокрема, права на Києво-Печерську Лавру.

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Розказував байки про "колиску цивілізації"

Отже, у своєму зверненні до світової спільноти, зокрема Папи Римського та секретаря ООН Антоніу Гутерреша, він навіть згадав, що Києво-Печерська Лавра – перший монастир у Київській Русі. І що існує вона з XI століття. І, ясна річ, не міг він не приплести сюди міф про братські народи. Мовляв, Лавра – "родоначальник спільної духовної та чернечої традиції російського, українського та білоруського народів".

До слова, росіянам таки потрібно видати уніфіковану методичку. Бо вони у своїх показах продовжують губитися. Ми таки добряче заплуталися. То Україна – проєкт Леніна, чи не? Кіріл, невже тебе відпустили таблетки і ти сам не віриш у байки, які травить Путін? Хай там як, але імперськість патріарха пробивається крізь усі можливі дірки.

Це колиска нашої цивілізації та національних культур,

– наголосив він.

Нагадуємо, що Києво-Печерська ЛавраСпочатку вона була печерним монастирем, розташованим за межами сучасного Києва. Власне, від печер і отримала свою назву. Тим часом на території сучасної Росії бігали ведмеді та процвітали болота. Утім, зараз нічого не змінилося.

Ба більше, він визнав, що атеїстична влада у XX столітті гнала ченців Києво-Печерської Лаври з монастиря. Тобто він не заперечує злочини, які здійснювали "совєти". Досить цікаво він намагається тиснути на світову спільноту, не вказуючи чітко, хто злочинець. Водночас цими словами він намагається прирівняти рішення української влади до злочинних дій радянської.

Звинувачує Україну в непрозорості

Його скигління перекинулося на роботу комісії з пошуку порушень у господарській діяльності монастиря. Мовляв, у неї був непрозорий характер. Ба більше, мала репресивну мету – повністю вигнати чернецтво з лаври. І що буцімто своїх намірів не приховували українські чиновники та представники інших релігійних організацій. Причому, переконує Кіріл, усі вони перебувають під впливом світської влади.

"Закликаємо докласти всіх можливих зусиль, щоб перешкодити примусовому закриттю монастиря, що призведе до порушення прав мільйонів українських вірян на свободу віросповідання, гарантованих Конституцією України", – бідкався він.

Зауважимо, що у Лаврі відбудеться ревізія мощей і музейних експонатів. Міністр культури Олександр Ткаченко вже застеріг УПЦ МП, щоб вони не надумали чогось вкрасти.