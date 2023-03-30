Реінкарнація антимайдану, – релігієзнавець описав російську православну церкву в Україні

У березні Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" у листі до УПЦ МП повідомив про розірвання договору щодо користування державним майном. До 29 березня священники мали покинути його територію, втім це зробити досі не поспішають.

Про це 24 Каналу розповів релігієзнавець та церковний діяч, пресофіцер 112-ї бригади ТрО Андрій Ковальов. За його словами, варто правильно називати УПЦ ПМ, а саме російською православною церквою в Україні.

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Дежавю

Андрій Ковальов наголосив, що важко говорити про цивілізований діалог з окупантами.

Він пояснив, що під час візиту до Києво-Печерської Лаври відчув знайомий запах, наратив і поведінка теж щось нагадувала.

Це антимайдан 2013 року в Маріїнському парку. Учора я побачив реінкарнацію, повернення антимайдану,

– переконаний він.

На його думку, у Києво-Печерській Лаврі чути ті самі слова, прокльони щодо України, її народу та ЗСУ.

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Андрій Ковальов повідомив, що важко уявити, з ким з УПЦ МП можна почати діалог.

Серед братії Києво-Печерської Лаври є відверті українофоби, україножери, не те щоб ватники, а мегаватники,

– зосередив увагу він.

За його словами, яскраве підтвердження цьому – захід духовної московської ДРГ в урядовий квартал.

"Люди пенсійного віку у чорних підрясниках проривалися через блокпости", – пояснив він.

На його думку, вони чудово розуміли, що не зможуть потрапити до ОП. Втім, прагнули здійснити на весь світ політичну провокацію, що нібито президент України не приймає їх.

"Серед духовного ДРГ, яке проривалося до ОП, було як мінімум троє, проти яких запроваджені санкції. Також були досвідчені сепаратисти", – переконаний він.

Тож домовлятися можна першочергово з тими священнослужителями російської православної церкви в Україні, які не заплямовані своєю участю в антиукраїнській діяльності.

Потужне проукраїнське крило – це архімандрит Авраамій (Лотиш). Учора це проукраїнське крило перейшло до ПЦУ,

– розказав він.

Тож тепер, ймовірно, вже говорити немає з ким.

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