Піду бомжувати: керівник хору з Лаври боїться виселення і назвав себе дармоїдом

Керівник хору з Києво-Печерської Лаври заявив, що йому доведеться піти бомжувати. Оскільки у чоловіка немає дому та роботи.

Про це керівник хору розповів журналістам, інформує 24 Канал. За словами чоловіка, він не битиметься з владою і після виселення з Лаври йому доведеться бомжувати.

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Керівник хору з Лаври заявив, що піде бомжувати

Чоловік розповів, що у Києво-Печерській Лаврі він перебуває з 1988 року. Він прийшов до монастиря з розрахунком, щоб дожити до старості.

Але якщо влада сказала, що в мене немає права такого, то я з ними битися не буду. Піду вже бомжувати кудись,

– заявив керівник хору.

Чоловік зазначив, що йому нікуди йти і тому доведеться бомжувати. До того ж він назвав себе "дармоїдом".

"Куди ви пропонуєте мені йти? Ви мене до себе в дім візьмете? Кому я потрібен дармоїд такий? Роботи немає, професії немає. Я все своє усвідомлене життя тільки крутив пальцем. Я керував хором. Мої професійні здібності нікому в цьому світі не потрібні", – сказав церковний співак.

Церковний співак з Лаври назвав себе дармоїдом: дивіться відео

Віряни УПЦ МП з Лаври звинуватили Україну у війні

Нещодавно у мережі з'явилося відео, у якому одна з вірянок цинічно заявила, що всі ми "руські". На твердження журналістів, що російські загарбники вбивають мирних українців, вірянка УПЦ МП відповіла, що це "бісівські люди". А згодом звинуватила Україну у початку війни.

До того ж на питання, чи винна Україна у війні, прихильниця УПЦ МП сказала "так".

Нагадаємо, що 30 березня священники УПЦ МП провели богослужіння у Лаврі, хоча вони вже мали вивезти свої речі та залишити монастир. Також комісію Мінкульту не пустили в Лавру. Після цього скандальний митрополит Паша "Мерседес" Лебідь почав погрожувати журналістам побиттям палкою.