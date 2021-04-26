Вишеградська четвірка не має спільного бачення щодо Росії, – журналіст з Польщі

У Польщі скликали термінове засідання Вишеградської групи, причиною є загострення у відносинах з Росією. Проте різких дій з боку країн може не бути.

Напруження між країнами відповідної групи та Росією триває вже приблизно 7 років. Про це розповів головний редактор порталу українців у Польщі Prostir pl Ігор Ісаєв.

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Він зазначив, що засідання Вишеградської групи може бути лише символічною дією. Проте журналіст додав, що, ймовірно, певні заходи прем'єри країн таки узгодять між собою.

Від певного часу Вишеградська група вже не є таким монолітом в питанні російської політики, як Балтійські країни,

– сказав Ісаєв.

Ймовірна ситуація всередині Вишеградської групи

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 26 квітня заявив, що скликає термінове засідання країн Вишеградської групи. Мовиться про Польщу, Словаччину, Чехію та Угорщину.

За словами журналіста, наразі у країн Вишеградської групи внутрішня політика значно важливіша, ніж зовнішня, що може дуже шкодити стратегічним діям.

"Якщо прослідкувати політику Балтійських держав щодо Росії, то вони синхронно реагують. Вони часто намагаються реагувати так на дії Росії. У випадку Вишеградської четвірки цього немає, тому що немає спільного бачення того, що робити з Росією", – сказав Ігор Ісаєв.

На його думку, дипломатичний скандал в Чехії частину представників Вишеградської четвірки "протверезив", інші – пригадали, що російська агресія існує. Ісаєв додав, що наразі країни можуть домовитись про синхронізацію певних дипломатичних дій.

Ігор Ісаєв про термінове засідання Вишеградської групи: дивіться відео

Дипломатичні скандали з Росією: коротко