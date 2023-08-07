У Вишгороді невідомий чоловік кинув гранату: після цього в місті спалахнула пожежа

У місті Вишгород у Київській області ввечері 7 серпня лунали гучні звуки вибухів. За попередніми даними, у населеному пункті місцевий чоловік кинув гранату.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згодом на місці вибуху спалахнула пожежа, яку наразі приборкують рятувальники, передає 24 Канал.

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У Вишгороді лунали вибухи й спалахнула пожежа

Очевидці повідомили, що ввечері 7 серпня вони почули гучний звук вибуху. Далі стало відомо, що чоловік запустив гранату по одному з приватних гаражів у Вишгороді.

На місце вже прибули пожежники й намагаються ліквідувати наслідки пожежі. Інформацію про загоряння підтвердила в ексклюзивному коментарі 24 Каналу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

На цей момент є пожежа в гаражному кооперативі. Горить двоповерховий гараж, там наші підрозділи працюють над ліквідацією загоряння,

– розповіла вона.

Рубан також зазначила, що наразі повідомлень про постраждалих не надходило. Вона також підкреслила, що подальшу інформацію мають згодом оприлюднити правоохоронці.

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