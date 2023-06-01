В Україні обрали новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів: хто увійшов

В Україні Вища рада правосуддя обрала новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Туди увійшло 16 осіб.

Тепер ВККС має відібрати близько 2 500 нових суддів. Також потрібно провести атестацію приблизно 2 000 суддів.

До речі Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту суддю Тандира, що на смерть збив нацгвардійця

Вища рада правосуддя обрала новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Так, членами ВККС стали:

Волкова Людмила

Гацелюк Віталій

Дух Ярослав

Кобецька Надія

Мельник Руслан

Пасічник Андрій

Сабодаш Роман

Сидорович Руслан

Богоніс Михайло

Ігнатов Роман

Кидисюк Роман

Коліуш Олег

Луганський Володимир

Омельян Олексій

Чумак Сергій

Шевчук Галина

Зауважимо, що тепер ВККС має відібрати близько 2 500 нових суддів і провести атестацію приблизно 2000 суддів. Тобто фактично оновити суддівський корпус на роки вперед.

Віра Михайленко очолила Вищий антикорупційний суд

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що суддя Віра Михайленко – нова голова ВАКС. Це рішення ухвалили на загальних зборах суддів. Свого часу Михайленко керувала адвокатським об'єднанням та повторно закрила скандальну справу "Роттердам+".

Зауважимо, що від травня 2019 до травня 2022 року очолювала Вищий антикорупційний суд Олена Танасевич