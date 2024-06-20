Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця в Києві

Вища рада правосуддя відхилила скаргу судді Олексія Тандира, який торік збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії України на блокпосту, на рішення Другої Дисциплінарної палати про його звільнення.

Про це пише повідомили у Центрі протидії корупції.

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ВРП звільнила суддю Тандира

Суддя Макарівського суду Тандир запевняв, що нічого не порушив, не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння, перебував у шоковому стані тощо.

Утім, доповідач у справі Олег Кандзюба запропонував відхили скаргу судді на рішення щодо звільнення. Таке рішення одноголосно підтримали всі члени ВРП.

Так, Тандира покарали звільненням. У Центрі протидії корупції зауважили, що він ще може оскаржити це рішення до Великої палати Верховного Суду.

Там зазначили, що від часу скоєння резонансного ДТП минув понад рік, весь цей час Тандир отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати мають припинити.

Нагадаємо, в кінці травня 2023 року суддя Олексій Тандир, перебуваючи за кермом автомобіля, збив нацгвардійця на блокпосту. На жаль, від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Додамо, що цьогоріч у травні судді Олексію Тандиру продовжили запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою до 21 липня 2024 року без можливості внесення застави.