"Таким Кремль точно б не захотів ділитися": яку техніку "затрофеїло" ГУР на "вишках Бойка"
Спецпідрозділ ГУР МО повернув під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі. Окрім контролю над важливим об'єктом, Україна також отримала "у подарунок" нову радіолокаційну систему росіян.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Андрій Мельник, командир взводу спецпідрозділу "Артан", відомий за позивним "Фаворит". Він також пояснив, з якою метою ворог використовував "вишки Бойка".
До теми Росія програє битву за море․ Як ГУР МО повертали "вишки Бойка" у легендарній спецоперації
"Такими технологіями Кремль точно б не захотів ділитися"
Під час спецоперації спецпризначенці ГУР не лише встановили контроль над стратегічно важливим об'єктом, а й отримали кілька одиниць важливої техніки. Серед усього – сучасна радіолокаційна система "Нева".
Мельник пояснив, що росіяни використовували "вишки бойка" як бази, де встановили РЛС та РЕБи, завдяки чому окупанти мали й прикриття, й обізнаність щодо ситуації у цій частині моря. Тому на "вишках" також знайшли рідкісні модернізовані ракети для гелікоптерів, а також багато складів з боєкомплектами.
Коментуючи сучасний трофей "Нева", Мельник наголосив, що такими технологіями Кремль не хотів би ділитися. Річ у тому, що фахівці тепер можуть створювати такі засоби, які зроблять РЛС неефективними.
"Нева"! Сучасна радіолокаційна система. Вона зараз на дослідженні у наших фахівці та партнерів. Знаючи, як вона працює, можна буде створювати засоби, завдяки яким РЛС буде неефективною, не бачитиме цілей. Такими технологіями Кремль точно б не хотів ділитися ні з ким,
– розповів Мельник про "подарунки" від росіян.
Повернення "вишок Бойка": коротко
- Розвідка Великої Британії 27 серпня повідомила, що біля "вишок Бойка" загострилася ситуація. У відомстві зазначили, що бої точилися між українськими та російськими морськими й повітряними силами.
- У розвідці 11 вересня повідомили, що Україна повернула під контроль "вишки Бойка". Цей об'єкт перебував під окупацією росіян від 2015 року.
- Цікаво, що спецоперацію ГУР проводили під час шторму у Чорному морі. Тоді бійці змогли дістатися до "вишок Бойка" у гумових човнах.