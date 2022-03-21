Виштовхуємо компанії з Росії, які самі ще не зрозуміли, що мають піти, – Кулеба
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба заявив, що упродовж останніх днів Україна працює над виштовхуванням з Росії тих міжнародних компаній, які досі не усвідомили, що час звідти піти.
Глава МЗС України зауважив, що активна робота триває. А деякі компанії – ображаються.
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Окремий напрям нашої роботи у ці дні – виштовхування тих міжнародних компаній з Росії, які самі ще не зрозуміли, що їм потрібно піти,
– наголосив Кулеба.
Міністр зауважив, що мовиться, зокрема, про продуктові компанії. Як приклад він навів сумнозвісні Nestle та Danone.
Кулеба також наголосив: водночас є й дуже точкові компанії. Без них Росія не зможе виготовляти свої ракети. Глава МЗС повідомив, що триває робота з усіма цими компаніями. Деякі ображаються. Але час робити вибір й обирати сторону: добра чи зла.
Міністр нагадав, що бути на стороні добра – це бути з Україною та не працювати у Росії, не підживлювати зло.
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