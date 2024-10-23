Що буде з підтримкою України після виборів у США та хто може впливати на президента

США – важливий партнер України, рівень допомоги якого суттєво впливає на її спроможність протистояти російській агресії. На початку листопада у Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори. Це відповідним чином вплине на відносини України і США в майбутньому.

Політолог, директор Берлінського центру досліджень Східної Європи Дмитро Стратієвський у розмові з 24 Каналом висловив думку, як поводитимуть себе обидва кандидати в президенти, Трамп і Гарріс, якщо виграють вибори. З його слів, значною мірою на дії президента в США впливають посадовці з його адміністрації.

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Слова і дії Трампа не збігаються

Щодо поведінки Трампа, політолог зауважив, що нині будь-які прогнози лише умовні, адже передбачити як він поводитиметься – вкрай складно. Однак, з його слів, беручи до уваги минулу каденцію Трампа, можна зробити висновок, що його епатажні й різкі висловлювання певною мірою не сходяться з його діями.

"Не можна назвати його президентський термін вдалим для США, але епатажно і всупереч політичній та людській логіці, як він те обіцяв на словах – він не діяв. Журналісти The Washington Post у свій час порахували, що за 4 роки, перебуваючи в овальному кабінеті, Трамп сказав неправду понад 30 тисяч разів", – зазначив Стратієвський.

На Трампа може впливати майбутня адміністрація

Політолог назвав Трампа "абсолютним блекбоксом", пояснивши, що про нього нічого невідомо і що буде в разі його перемоги – передбачити зараз неможливо. Він впевнений, що нині всі прогнози умовні. З його слів, дуже багато що залежатиме від того, хто буде радником з нацбезпеки, держсекретарем, хто буде обіймати ключові посади в адміністрації президента США.

Стратієвський навів приклад з нинішньою ситуацією, коли, на його думку, певні політики в чинній адміністрації, зокрема Салліван, мають серйозний вплив на Байдена. Політолог припустив, що аналогічна ситуація може статися і в разі, коли президентом стане Трамп.

Один німецький військовий аналітик озвучив трохи парадоксальну річ, що в разі, якщо Трамп стане президентом, він може дати України або "Томагавки", або нічого. Можливо, що "Томагавки" це перебільшення, але такою тезою він абсолютно чітко висловив неясність ситуації щодо того як буде діяти Трамп у кріслі президента,

– зазначив Стратієвський.

Що очікувати від Гарріс

Політолог зауважив, що не варто бути надто оптимістичними й стосовно Гарріс, якщо та виграє вибори й стане президентом США. Адже у випадку з нею, на думку Стратієвського, теж не все до кінця зрозуміло: буде ця допомога по чайній ложці, чи буде якісний прорив у підтримці України.

Можливо, буде і зменшення допомоги з різних причин, зокрема через внутрішню політичну гру, поступки республіканцям, якщо вони програють вибори. Ситуація набагато простіша у відносинах з Євросоюзом. А стосовно України й нинішньої війни – повна неясність,

– підсумував Стратієвський.

Нагадаємо, президент України висловив думку, що новообраний президент США, буде це Трамп чи Гарріс, представить своє бачення щодо війни в Україні дуже швидко і не буде чекати січня 2025 року, коли запланована інавгурація. Зеленський вважає, що результати виборів у США – найголовніший фактор, який вплине на готовність Росії до перемовин.