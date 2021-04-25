Спершу результати розслідування, тоді – висновки, – президент Чехії про вибухи у Врбетіце

Президент Чехії Мілош Земан вперше виступив зі зверненням щодо вибухів на військовому арсеналі у Врбетіце у 2014 році. Він заявив, що спершу необхідно дочекатися результатів розслідування, а тоді робити певні висновки.

Земан зазначив, що повністю довіряє поліції Чехії та Верховній прокуратурі, яка контролює розслідування.

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Президент Чехії про вибухи у Врбетіце та участь у цьому Росії

За словами Земана, якщо участь російської сторони у вибухах підтвердять, тоді Москва повинна буде заплатити за цей терористичний акт.

Однак спершу слід провести розслідування, за результатами якого й робити висновки. Чеський лідер наголосив, що хоче, аби "громадяни були поінформовані про все й ніщо не залишалося в таємниці".

Земан додав, що згідно з доповіддю Служби інформації про безпеку, не було жодних доказів того, що російські агенти перебували в районі Врбетіце. "Однак з цього не випливає, що підозра в їх участі не є серйозною", – додав він.

Політик розповів також, що наразі працюють із 2 версіями причини вибухів. Перша – вони сталися через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга – була дія іноземної спецслужби.

До слова, президент Чехії висловився щодо справи вперше з моменту її відкриття. Однак він не згадав про подальший дипломатичних відносин з Росією.

Дипломатичний скандал між Росією та Чехією: основне

Президент Чехії Мілош Земан – проросійський політик. Він виступав за закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", їздив до Москви на зустрічі з главою Кремля, а також критикував санкції проти Росії.