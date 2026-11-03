Висока загроза: жителів західних областей попереджають про ракетну небезпеку

Російські війська випустили по Україні понад два десятки крилатих ракет. Більшість із них рухаються у західному напрямку, тож для жителів західних областей зберігається висока загроза.

Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Тарас Пастух.

Захід України під загрозою

Ворог запустив по Україні понад 20 крилатих ракет. Більшість повітряних цілей прямують у західному напрямку.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також повідомив, що наразі триває дроново-ракетна атака по Україні.

Є небезпека для нашого регіону протягом години,

– наголосив він.

Через це жителів західних областей попереджають про високу ракетну небезпеку. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу та негайно подбати про власну безпеку.

У разі оголошення тривоги потрібно терміново перейти в укриття та залишатися там до офіційного відбою.

Нагадаємо, 2 листопада Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по енергетичній системі та ключових об'єктах логістики України. За даними розвідки, Кремль розраховує скористатися тим, що міжнародна увага буде прикута до виборів у США, а Україна має складнощі з отриманням ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Глава держави закликав міжнародних партнерів надіслати Москві чіткі сигнали про те, що терор проти цивільної інфраструктури не принесе Росії жодної вигоди.

Він додав, що Україна продовжує відповідати на російські обстріли далекобійними ударами, і на нову атаку ворога буде дзеркальна відповідь. Тим часом українські ремонтні бригади працюють цілодобово, відновлюючи енергетичну інфраструктуру після російських ударів.