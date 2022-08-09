Чи вистачить газу для опалення житла українців: у Міненерго дали прогноз щодо цієї зими

Цей опалювальний сезон буде для України дуже складним. Проте у Міністерстві енергетики кажуть, що газу для побутового споживання має вистачити.

Про те, як пройде опалювальний сезон у воєнний час розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. Вона зазначила, що не може сказати, що газу не вистачить навіть для центрального опалення.

До теми Окупанти нищать об'єкти теплокомуненергетики на Запоріжжі, тому є ризик залишитись без тепла

Можуть обмежити бізнес, який використовує газ, як сировину

Для бізнесу, який використовує газ як сировину – наприклад, для виробництв хімічних добрив, – зараз у нас є надлишок хімічних добрив. Якщо в нас є надлишок добрив зараз, то, можливо, для цієї галузі не буде проблематичним, якщо їх обмежать у споживанні природного газу,

– наголосила Зеркаль.

Радниця голови Міненерго зауважила, що передусім важливо визначити, що є критичним на зимовий період. На обмеження щодо газу заразі ідуть європейці. Проте вони роблять так, щоб домогосподарства не витрачали більше газу, ніж їм потрібно.

Європейці теж обмежують споживання газу

Це вже зробили, наприклад, ті ж самі угорці. Вони визначили так звані "полички", що до такого споживання вартість газу одна, а якщо ви хочете більше, то ваша вартість газу зростає на порядки,

– пояснила радниця міністра.

Споживачі, каже Зеркаль, платять за газ дуже мало – менше, аніж вся Європа. Парламент поки не дозволив підвищення цін. Разом з тим, українці можуть бути свідомими і заощаджувати газ. Це важливо не просто через складний опалювальний сезон, а й через принцип свідомого ставлення до енергоносіїв.

Читайте також Буде катастрофа, – Гайдай про зиму на Луганщині

Опалювальний сезон 2022 – 2023: останні новини

В уряді кажуть, що наразі стан готовності до опалювального сезону складає майже 60%. Якщо мовиться про мережі – 57%, про об'єкти теплопостачання – 58%.

За словами Дениса Шмигаля, вже 141 об'єкт теплопостачання та 2 ТЕЦ відремонтовано. Усі вони постраждали під час обстрілів.

На створення резервного запасу обладнання виділили 1,4 мільярда гривень. Це на той випадок, якщо інфраструктура зазнає ушкоджень.

Дивіться у відео – Омельченко про майбутній опалювальний сезон: