Вистачить на кілька тисячоліть: на Одещині пропонують заміну "Артемсолі" через дефіцит

Через бойові дії в Україні виник дефіцит солі. Адже основний постачальник "Артемсіль" розташований на лінії фронту – в Соледарі Донецької області.

На Одещині вже пропонують варіанти виходу з цієї складної ситуації, щоб українці були забезпечені сіллю і щоб не піднімались ціни. Радять розпочати розробку інших альтернативних родовищ.

Читайте також Із сільгосптовариства у Камянці-Дніпровській на Запоріжжі росіяни викрали понад 60 тонн пшениці

Солі з Одещини вистачить на кілька тисячоліть

В Одеській області є одне з найбільших родовищ – Ізмаїльське. Воно розташоване на півдні регіону, між озерами Катлабух та Китай. Його називають майже невичерпним. Адже запаси оцінюють у 4 мільярди тонн. Цього Україні вистачить на кілька тисячоліть.

За словами, професора кафедри загальної геології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Володимира Кадуріна, саме зараз настав час розробляти Ізмаїльське родовище.

Воно цілком може замінити Артемівське та Слов'янське. Якщо ситуація в районі Соледара тривалий час залишатиметься такою самою, то треба розробляти Ізмаїльське

– розповів науковець.

При цьому він попередив заздалегідь про можливі труднощі в роботі. Адже глибина залягання кам'яної солі там понад сто метрів. Доведеться копати глибокі шахти. Кадурін заспокоїв, що це відома практика.

Сіль для Одещини

За словами вченого, дефіцит солі лише для Одеси можна покрити, якщо відновити видобуток на Куяльницькому лимані. Його зупинили в 1931 році.

"Метод дуже простий. Там є лагуна, створена ще XVII столітті, туди запускається ропа – солона вода Куяльника. Лагуна перекривається і через деякий час сонце випарує воду. Щоправда, таким чином сіль можна отримувати лише влітку", – пояснив Кадурін.

На Одещині є й інші лимани, де в давнину добували сіль. Мовиться про бессарабські. Про них нагадав завідувач науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.

"Сіль активно стали добувати на лимані Бурнас і згодом з'явилося село Тузли. Воно й отримало свою назву від тюркського слова "туз" – сіль. Для керівництва соляними промислами створили контору соляного управління", – сказав Русєв.

Що відомо про дефіцит солі в Україні

Останні кілька днів сіль майже зникла з полиць магазинів в Україні. Якщо ж вона все таки з'являється, то продукт продають за високою ціною. 90% солі в Україні видобувало Державне підприємство "Артемсіль" у місті Соледар Донецької області. Через активні бойові дії та постійні обстріли виробник ще місяць тому припинив свою роботу до моменту, коли в регіоні стане безпечно.

Тепер в Україні залишилась фактично єдина солеварня у Дрогобичі на Львівщині. Вона збільшила свої потужності. Відтепер підприємство очікує отримувати до 53 – 55 тонн солі, а раніше це було 31 – 32 тонни. Завод планує збільшити виробництво солі на 20 тонн щомісяця. Але зазначається, що цього обсягу не вистачить навіть на Львівську область. Деякі великі мережі магазинів домовились про постачання з-за кордону.

Але у ворога також проблеми з сіллю та й з заробітками і продуктами загалом. У Росії фіксують рекордне за 16 років зростання цін на сіль. Порівняно з березнем 2021 року вартість одного кілограму солі в російських магазинах у березні 2022-го зросла в середньому на 23%.

Прогноз експерта щодо дефіциту солі: дивіться відео