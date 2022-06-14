Вистава на могильнику: окупанти у вересні збираються "відкрити" драмтеатр у Маріуполі

Російські окупанти хочуть відкрити новий сезон у розбомбленому Драматичному театрі Маріуполя вже у вересні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зацитував повідомлення від окупаційної влади та наголосив, що цинізму росіян немає меж.

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Драмтеатр у Маріуполі має відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою,

– цинічно анонсували росіяни.

Тож Андрющенко зауважив, що росіяни хочуть влаштувати танці на кістках, виставу на могильнику. Окупанти разом з колаборантами організують це дійство, без вагань.

"Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення", – додав радник.

Наразі в драмтеатр місцеві бояться заходити

Раніше Андрющенко повідомляв, що російські окупанти привезли генератори поблизу маріупольського драмтеатру. Так люди заряджають телефони, але всередину, попри спеку, місцеві не заходять.

Російські окупанти здійснили авіаудар по маріупольському драмтеатру ще 16 березня. Тоді в укритті перебували, за різними даними, від 500 до 1200 людей. Ніхто досі не знає, скільки з них загинули, адже росіяни не пропускали нікого до будівлі і тримали місто в оточені.

Російські окупанти зараз контролюють місто і приховують кількість жертв. Усі завали з будівлі драмтеатру вони розібрали, а загиблих поховали у братських могилах.

Яка ситуація в місті наразі

Російські війська спричинили в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Окупанти змушують змушують проходити маріупольців так звану "фільтрацію". Для цього навколо міста розгорнули 4 фільтраційних табори, у яких утримують людей в жахливих умовах перед депортацією в Росію.

Ситуація у місті дуже складна – місцеві жителі досі без світла, газу та води. Окупанти не поспішають відновлювати ними ж зруйновану інфраструктуру.

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