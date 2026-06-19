У росіян істерика: на міжнародній виставці озброєнь у Парижі показали кадри ударів ЗСУ по Москві

На виставці озброєння в Парижі показали кадри ударів українських БпЛА по Москві. Росіяни в соцмережах одразу висловили обурення та почали публікувати "істеричні коментарі".

Про це повідомив Роман Цимбалюк.

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Як Цимбалюк розповів про виставку?

На виставці у Парижі відвідувачам показали кадри влучань по Москві, а поруч представляли нову українську балістичну ракету FP-9, яка здатна уражати цілі на відстані до 855 кілометрів та розвиває швидкість близько 2200 метрів за секунду.

Фактично це виглядало як своєрідна демонстрація "до" і "після". На одному екрані – наслідки ударів по Москві, а за кілька кроків – зразок, створений саме для прориву "глибоко ешелонованої ППО",

– написав Цимбалюк.

Кадри ударів ЗСУ на виставці: дивіться відео

Як росіяни відреагували на кадри ударів по Москві?

У коментарі під публікацією одразу набігли окупанти та почали жалітися на "несправедливість" та "занурення Заходу у бруд". Один із користувачів згадав про нібито "нацистський режим в Україні" та те, що Росія ворог для усієї Європи.

Інші росіяни під постом писали, що тільки дивні люди та "західники", яким нібито "промили мізки", можуть так щасливо реагувати на обстріли Москви. Також окупанти почали погрожувати Франції.

Що відомо про атаку ЗСУ на Москву?

Російська столиця зазнала чергової атаки 18 червня, попри 3 кільця ППО в країні. Володимир Зеленський прокоментував обстріл Москви й наголосив, що це є логічною відповіддю на удари по Україні, зокрема на обстріл Києво-Печерської лаври.

Добрі дрони перевірили ситуацію на території нафтопереробного заводу в Капотні – одному з ключових паливних об'єктів російської столиці, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

За словами російської влади, станом на 8:20 18 червня на підльоті до Москви було нібито збито 180 безпілотників. При цьому мер російської столиці Сергій Собянін наголошував, що сили ППО і далі працюють.