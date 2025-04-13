У Європарламенті провели виставку, присвячену журналістам, яких утримують і катують росіяни

Цього тижня у Європарламенті відбувається виставка про 30 українських журналістів, які перебувають у російському полоні. Центральною постаттю стала Вікторія Рощина, яку окупанти закатували у в'язниці.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, зауваживши, що виставка має мету привернути увагу міжнародних спільнот та медійників. Україна працює над поверненням усіх цивільних полонених.

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Деталі виставки, присвячену журналістам

Народний депутат зазначив, що ініціаторами виставки виступили Комітет з питань свободи слова Верховної Ради, Integrites та Інститут масової інформації, який забезпечував збір матеріалів про журналістів, які опинились у російському полоні. Їх окупанти арештували в Криму, Мелітополі та навіть на окупованій Київщині на початку повномасштабного вторгнення.

Так, Влад Єсипенко, Дмитро Хилюк, який досі не має юридичного статусу (росіяни тиснуть на нього, щоб він визнав себе комбатантом), та Ірина Данилович, яка має важкі захворювання, відбувають фальсифіковані терміни ще з 2022 року,

– сказав він.

Батько Рощиної отримав лист, де росіяни повідомили, що вона їхала з Таганрогу до Москви для підготовки до обміну, але померла. Однак відомо, що в російській тюрмі її катували, Вікторія також оголошувала голодування. Росія досі не повернула її тіло.

Виставка має ключове завдання – привернути увагу міжнародної спільноти, а саме Європарламенту, до проблеми цивільних заручників у Росії, які піддаються тортурам та потребують лікування,

– наголосив Юрчишин.

Він зауважив, що виставка спрямована саме на тему журналістів, адже вони, згідно з міжнародними стандартами, мають посилене право доступу для висвітлення інформації щодо війни. Обидві сторони мали б слідкувати за безпекою для них.

Росія ж вбачає у написі "Press" головну ціль. Інститут масової інформації зафіксував понад 800 подібних випадків. Ворог намагається змусити українських медійників до колаборації шляхом знущання з них.

Нам важливо, щоб журналісти з усього світу питали у своїх урядів, що вони роблять, аби їхніх українських колег звільнили. Україна ж робить усе можливе, список з 30 заручниками є на столі у всіх міжнародних організаціях,

– підкреслив народний депутат.

Він додав, що до виставки також долучилась колишня болгарська журналістка Мар'яна Кацарова, яка зараз є доповідачкою ООН з порушень прав людини в Росії. Вона активно долучилась до того, щоб випадок вбивства Рощиної був останнім.