Україну вітали стоячи: ексклюзивний репортаж із виставки технологічних досягнень на Тайвані

У столиці Тайваню – Тайбеї у період з 18 по 21 березня відбувається щорічна виставка Taipei Smart City Summit & Expo, яка стосується технологій та інновацій в Східній Азії. Цього року у ній взяла участь найбільша в історії делегація з України.

Загалом на цей саміт тайванці запрошують делегації з різних країн. Зокрема, цьогоріч тут присутні майже 40 делегацій з різних країн й 140 делегацій різних міст та громад зі всіх континентів світу. Детальніше про захід розповів ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда, який нині перебуває в Тайвані.

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Що відбувається на виставці

Taipei Smart City Summit & Expo – це виставка найновіших технологічних інноваційних досягнень тайванської промисловості. Тайвань завжди перебуває буквально на передньому краї досягнень у галузі мікрочипів, напівпровідників та інших технологій, без яких сьогодні ніяк у жодній складній промисловості.

Зверніть увагу! Тайванська компанія TSMC планує інвестувати 100 мільярдів доларів у виробництво мікросхем у США, щоб мінімізувати ризики митних тарифів.

Окрім 40 делегацій з різних країн, на виставці присутні 140 делегацій різних міст та громад зі всіх континентів світу. З геополітичних причин Тайвань співпрацює напряму саме із містами та громадами, адже небагато держав світу визнають Тайвань незалежною державою.

Наприклад, Україна теж не надала цього визнання Тайваню, проте протягом останніх років представники тайванського уряду дедалі інтенсивніше працюють з українськими містами, представниками бізнесу та місцевого самоврядування.

Зокрема, у 2025 році від України бере участь найбільша в історії делегація. Присутні, зокрема, представники Києва, Бучі, Львова, Тернополя, Ужгорода, Вінниці, Миколаєва, Дніпра.

Презентація українських представників дуже зворушила присутніх на цьому заході. Гості саміту Smart City Summit & Expo стоячи вітали Україну,

– мовив Дрозда.

Загалом українська делегація дізнається про найсвіжіші досягнення у тих галузях, які зараз важливі для нашої оборони й безпеки. Зокрема, йдеться про сферу зв'язку, передачу даних, про захист даних від кібератак, про інновації у сфері безпілотних систем, розробки двигунів, застосування штучного інтелекту в різноманітних сферах.

Також на полях саміту відбулася окрема дискусійна панель щодо відбудови України з допомогою Тайваню.

Як Тайвань допомагає Україні

Тайвань почав надавати допомогу України з перших днів повномасштабного вторгнення, розповіла очільниця східноазійського офісу Ліберально-демократичної ліги України Марія Макарович.

Вже 26 лютого до нас летів повний літак з гуманітарною допомогою. Тобто реакція була навіть швидше, ніж у деяких європейських партнерів. Обізнаність українців про Тайвань підвищується. Таким чином з нуля формуються певні стосунки, які можуть перерости в щось більше,

– додала вона.

До слова, торгівельний оборот Тайваню наближається до 800 мільярдів доларів на рік. Експорт становить приблизно 60% з усього обороту – це 16-й показник у світі за експортом. Тобто це експортоорієнтована економіка.

Тайвань – це острівна держава розміром приблизно як Одеська область – 36 тисяч квадратних кілометрів, а мешкає тут 23 мільйони людей.