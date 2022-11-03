"Ванька" у труні і подіум серед пам'ятників: у Москві проходить виставка похоронного сервісу

У Москві діє виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022". Стартувала вона 1 листопада і триватиме до 3 листопада.

За інформацією росЗМІ, на виставці представлені останні моделі трун і надгробків, а також – новинки похоронного оздоблення. Ба більше, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.

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Влаштували шоу-показ серед трун

Судячи з фото, експонатами виставці є труни, надгробки, обладнання для виробництва пам'ятників і гравіювання. А також оздоблення, фурнітура та інша продукція меморіальних послуг.

На виставку прийшло чимало людей. Ймовірно, відвідувачі обирали продукцію для своїх чоловіків, які воюють в Україні.

Повідомляється, що на заході, крім ділової частини та представлення продукції, проводяться майстер-класи та конкурси. Також на тлі трун проходить шоу-показ "траурної моди" і творчих костюмів "за авторським проєктом "Преображення".

У Москві проходить виставка похоронної продукції / Фото росЗМІ

Крім того, гостей розважали танцями з дресированою змією.

Що відбувається в Росії під час війни

Командувача окупантами на Сході Олександра Лапіна звільнили. Раніше генерала критикували Кадиров з Пригожиним, а тепер йому начебто знайшли заміну. Російські ЗМІ пишуть, що офіційно влада не пояснила, що сталось з Лапіним.

30 жовтня четверо "чмобіків" влаштували шабаш у Запорізькій області. Вони зарізали відразу 13 корів на фермі, де базуються окупанти. Потім вони вигнали з будинку власника ферми. А вже далі "мобіки" полізли битися до своїх колег, які в той час несли службу поблизу.

У Росії припинили мобілізацію, але це не точно. За словами Олексія Громова в країні триває прихована мобілізація.

Слід зазначити, що Росії важко дається мобілізація і її проведення негативно позначається на економіці. Співробітниця Інституту вивчення війни Наталія Бугайова заявила, що Росія не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

За добу окупанти втратили 730 своїх побратимів. А станом на 3 листопада в Україні загинули вже 74 тисячі окупантів.

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