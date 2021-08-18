Вистрибнув зі сміттєвого бака: у США чоловік подав до суду після раптового зіткнення з ведмедем

Турист із Каліфорнії подав позов до суду проти одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у штаті Невада. Чоловік зазначив, що постраждав після того, як його злякав ведмідь на сміттєвому майданчику.

Згідно з позовом, звір потрапив до пастки у сміттєвому баку через зламаний засув. Коли турист відкрив смітник, звір вистрибнув на нього.

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Відомо, що потерпілий орендував квартиру в місті Інклін-Віллідж ще у 2019 році й ОСББ забезпечувало мешканців сміттєвими баками. Незвична ситуація сталася неподалік від озера Тахо. Ведмеді там – часте явище.

Деталі судового позову

Потерпілий подав позов до суду лише у четвер, 12 серпня 2021 року. Його адвокати переконують, що ведмідь настільки "здивував" чоловіка, що той вивихнув щиколотку і впав на землю. Згодом йому зробили операцію на ахілловому сухожиллі та хребті.

У документі чоловік зазначив, що у ситуації винні посадовці штату Невада, які відповідають за поводження з відходами. Мовляв, вони не змогли забезпечити захист території від диких тварин та місяцями не ремонтували зламаний засув.

Каліфорнієць звинуватив і представників ОСББ в Інклін-Вілліджі в тому, що вони не повідомили орендарів про несправність. Відтак він вимагає виплатити йому 15 тисяч доларів і компенсувати судові витрати.

В ОСББ та відомстві штату Невада не коментували ситуацію. Надалі у справі розбиратиметься суд.

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