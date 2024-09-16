Мобілізація в Україні: яка освіта дає відстрочку від служби

Відстрочку від мобілізації можна отримати за умови отримання безперервної освіти. Для магістрів це аспірантура.

У новому Законі про мобілізацію право на відстрочку залишилось за тими, хто здобуває рівень освіти, вищий за попередній на денній або дуальній формі, інформує 24 Канал.

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Аспиранти не будуть призиватися до служби

Для випускників магістратури наступним етапом є аспірантура – ​​третій рівень вищої освіти. З дипломом магістра або фахівця можна вступити до аспірантури та отримати право на відстрочку від мобілізації.

Важливо. Вікових обмежень для вступу немає, проте відстрочка надається лише за первинному вступі. Якщо у вас вже є вчений ступінь, отриманий раніше, право на відстрочку не надається. Також відстрочка не надається за заочної форми навчання.

Цього року вступ до аспірантури вперше потребував обов'язкового складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це той самий іспит, який використовується для вступу до магістратури. Проходить він у спеціалізованих центрах у комп'ютерному форматі та включає два тести: з іноземної мови та логіки.

Важливо зважати на те, що для вступу до аспірантури потрібно надати військово-обліковий документ.

Як аспіранту отримати відстрочку

Для отримання відстрочки аспіранту необхідно подати заяву до ТЦК за місцем обліку, додавши документ, що підтверджує навчання в аспірантурі. Таким документом є довідка з навчального закладу, що підтверджує навчання на очній чи дуальній формі.

Для того щоб отримати справку про навчання для відстрочки, необхідно:

Звернутися до свого закладу освіти. У деяких університетах заявки на справки для відстрочки приймають електронною поштою.

Працівники вашого навчального закладу сформують та видадуть вашу довідку з ЄДЕБО.

Подати довідку до ТЦК, звернувшись туди особисто.

Тобто відстрочку від призову на військову службу можуть отримати вже фактично зараховані на навчання аспіранти.