"Якщо вийду на вулицю, боюсь, мене застрелять": Кулеба в ООН прочитав щемливі дитячі щоденники

Дмитро Кулеба виступив на Генасамблеї ООН. Там він зачитав щоденники 3 дітей з України. Вони задокументували свої страждання, які спричинила Росія після свого повномасштабного вторгнення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, через що пройшли українські діти після 24 лютого 2022 року. Його виступ у Нью-Йорку транслювався в етері телемарафону.

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Росіяни вбили дідуся з бабусею та собак

Першим голова МЗС процитував 8-річного Ігоря Кравцова з Маріуполя. Міністр прочитав його допис за 3 березня 2022 року. Хлопчик написав про смерть свого дідуся, розповів про свою рану на спині з видертою шкірою. Також мала дитина повідомила, що сестра отримала поранення голови, а у "мами видерли м'ясо на руці, і в неї дірка в нозі".

Після цього Кулеба зачитав допис за 4 березня того ж року.

Незабаром у мене день народження. З 24 лютого у мене померли дві собаки й бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь,

– процитував він хлопчика.

Мати боялася, що російські окупанти зґвалтують дитину

Далі Кулеба прочитав щоденник школярки, яку звати Віолета Горбачова. Їй було 13 років, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Ця дитина провела близько 4 місяців в тимчасово окупованій Новій Каховці.

Ми не виходимо з дому. Я просто боюся, що як я вийду з під'їзду, то мене застрелять. Вулиці майже порожні. Тато їздить на роботу, привозить продукти. Село через ГЕС обстрілюють. Я пишу своєму другові СМСки, але він не відповідає. Скільки ж моїх знайомих може загинути – боюсь подумати,

– процитував дипломат повідомлення.

У травні 2022 року Віолета написала, що мама їй сказала "не гуляти там, де немає людей, бо багато дівчат ґвалтують". А 27 травня дівчинка написала, що у них відключили мобільний зв'язок. За її словами, люди стояли невеликими купками "як зомбі" біля зачиненого кафе, де трішки ловився місцевий інтернет.

Загарбники вбили батька на очках дівчинки

Авторка третього щоденника – Ірина. Їй було 11, коли Москва розпочала повномасштабну агресію проти нашої держави. Ця дитина перебувала в окупованому селі та ховалася у підвалі. Кулеба заявив, що ця дівчинка боялася зґвалтування з боку російських військових.

Ця школярка подзвонила батькові, що перебував на контрольованій території України. Вона плакала та просила забрати її звідти. За словами міністра, чоловікові вдалося приїхати за донькою, але на зворотному шляху росіяни відкрили вогонь по їхній автівці та вбили батька на очах Ірини.

Я не хочу жити. Нащо мені таке життя без тата? Я така безпорадна дитина, яка сама нічого не може зробити. Можливо, це кара мені за те, що я не зуміла промовчати й подзвонила татові? Якщо б я не зателефонувала йому – все було б добре. Все були б живі. Я ненавиджу себе. Чому я така безпомічна?

– навів він цитату Ірини.

Кулеба заявив, що ця дитина після цього майже в кожному своєму записі зверталася до тата. 26 травня вона написала вбитому росіянами батьку, що закінчила 7-й клас та отримала гарні оцінки. Дівчинка додала, що любить тата, а також пообіцяла зробити все, щоб він пишався нею.

Як зазначив міністр, ці рядки неможливо читати без сліз. Він наголосив, що тисячі дітей в Україні пройшли через такі страждання. За його словами, Ірина передала йому заповнений стражданнями та біллю щоденник та дозволила зачитати її приватні записи. Кулеба подякував їй за мужність.

Росія забрала дитинство в українських дітей

За його словами, тепер інші люди знатимуть. що відчувають українські діти та дорослі українці майже півтора року. Він додав, що мільйоні інших дітей в Україні не мають дитинства через "імперську пухлину" в голові Владіміра Путіна.

Як зазначив Кулеба, Росія не зважає на дитячі страждання заради досягнення своїх хворих політичних цілей. Міністр наголосив, що жодна дитина у світі не заслуговує не таке і жодна політична мета не може виправдати дитячі сльози.

Кулеба звернувся до Росії

Після зачитування щоденників юних українців Кулеба звернувся до країни-агресорки з вимогою. Москва повинна негайно передати список дітей, яких окупанти вивезли з України у Росію. Окрім цього держава-терорист повинна надати представникам міжнародних правозахисних та моніторингових місій доступ до цих дітей.

Також головний український дипломат закликав розпочати розробку нових міжнародних інструментів для покарання за викрадення цивільних осіб та організації безпечного повернення цивільних заручників.

Український міністр попросив країни ООН про допомогу

Голова МЗС України закликав усі країни-члени ООН розглянути можливість приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для нашої держави.

Ще Кулеба виступив за збереження зернової угоди. Він закликав інші країни спільно боротися за відновлення Чорноморського зернового коридору. Він нагадав партнерам, що експорт українського зерна до Азії, Африки та інших регіонів – в найкращих інтересах народів світу.

Виступ Кулеби на Генасамблеї ООН: відео

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