Виступ Лаврова на Генасамблеї – дурман, блюзнірство і цинізм, – представник України в ООН

У Нью-Йорку відбувається 76 сесія Генасамблеї ООН. 25 вересня слово мав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Звісно, він говорив і про Україну. Український постійний представник в ООН Сергій Кислиця назвав виступ Лаврова сповненим блюзнірства і цинізму.

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Лавров виступив на Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі на Генасамблеї ООН 25 вересня багато критикував країни Заходу й Україну.

Він висловив обурення тим, пише ТАСС, що країни Заходу проявили "дипломатичний непрофесіоналізм" – бо не визнали вибори до Думи в окупованому Криму. Це, мовляв, такі собі спроби відвернути увагу від невиконання Україною мінських домовленостей.

Ба більше, проведення Кримської платформи Лавров назвав "гарячковим" (адже "справа Криму закрита раз і назавжди"), а війну на Донбасі – традиційно "внутрішнім конфліктом" України.

Виступ Лаврова був сповнений цинізму, – Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у фейсбуці описав виступ росіянина як "зашкалювання цинізму і блюзнірства".

А поруч із тим зазначив, що його можна було б вивчати як типовий зразок позиції Росії у її "боротьбі з Заходом, США, ЄС, демократією і свободою".

Тільки не забувайте про ментальну гігієну під час і після ознайомлення з цим дурманом,

– підсумував Кислиця.

Радимо прочитати ще кілька цікавих матеріалів про перебіг 76 сесії Генасамблеї ООН:

Президент Польщі Дуда говорив про "Північний потік-2" і Україну, яка "тепер ще у більшій небезпеці".

Президент України Зеленський здивував Генасамблею цитатою Путіна про "руйнування архітектури міжнародних відносин".

А президентка Молдови Санду закликала Росію забрати всі свої війська з Придністров'я геть.

Повний текст допису Сергія Кислиці у фейсбуці:

Чи не найголовніша теза виступу московського міністра Лаврова на Генасамблеї: правила – це зло, міжнародне право – це наше все.

Боротьба з "правилами" повторюється у виступі багаторазово. Для наочної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом "Супутник V". А заступнику Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони. Але делегація Палау, яка їй на горе сиділа попереду, у відповідь свої маски щільно тримала.

І дійсно, як кажуть, правила не писані… Москві. Ледь не буквально, посилаючись на міжнародне право, свого часу постпред Москви Лавров демонстративно палив папіроску, коли на території штаб-квартири почали боротися з курінням.

І що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на Сході України. Правила – ніщо, міжнародне право – все…

Якби не зашкалювання цинізму і блюзнірства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все "пластик", якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права.

Натомість як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді дійсно варто послухати…

Тільки не забувайте про ментальну гігієну під час і після ознайомлення з цим дурманом…