"Виправдовує злочин": у Бундестазі обурені появою Мендель на заході "АдН"

У Бундестазі 6 листопада німецька партія "Зелені" різко розкритикувала виступ Юлії Мендель. Колишня речниця президента України з'явилася на заході ультраправої "АдН", поширюючи російські наративи.

Як повідомляє видання Welt, на подію гостро відреагувала керівниця парламентської фракції партії Ірене Міхаліч. Вона заявила, що цей візит чітко демонструє політичні орієнтири німецьких ультраправих, які використовують антиукраїнську пропаганду для проросійської боротьби в стінах парламенту.

Обурення в Бундестазі щодо Мендель

Міхаліч зазначила, що Мендель займається відвертим перекладанням провини на сторону, яка зазнала нападу. За її словами, подібна риторика є прямою образою для десятків тисяч людей, які загинули чи постраждали через російське вторгнення.

Мендель виправдовує злочин, водночас вдаючи, ніби заручниця повинна припинити опір, щоб захоплення закінчилося. Таке перекручування фактів просто огидне і не має місця в залах німецького Бундестагу,

– підкреслила політикиня.

Парламентарка закликала посилити заходи безпеки під час допуску спікерів до Бундестагу. Вона наголосила, що виникають серйозні занепокоєння, коли у вищому законодавчому органі Німеччини виступають персони, яких дружня держава звинувачує у держзраді.

До слова, ще у вересні колишній речниці заборонили виступати перед євродепутатами у Страсбурзі – керівництво Європарламенту скасувало її допуск перед самим початком заходу.

Також нещодавно слідчі повідомили Мендель про підозру у державній зраді та виправдовуванні агресії Росії через регулярне тиражування кремлівських наративів у західних медіа.