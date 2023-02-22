Порівняли з трупом: В ISW показали, як на промову Путіна відреагували російські "лідери думок"

Владімір Путін 21 лютого виступив зі зверненням перед федеральними зборами. Втім, його маразматичну розповідь з задоволенням слухали далеко не всі. Ба більше, велика кількість російських "лідерів думок" взагалі розкритикували диктатора.

Так, багато російських мілблогерів засудили те, що Путін не використав свою промову для просування нових військових цілей, окреслення нових заходів для підтримки війни або притягнення російської влади до відповідальності за численні військові невдачі. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

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Звернення розкритикували, а Путіна порівняли з трупом

Аналітики зазначили, що деякі мілблогери, які раніше були пов'язані з Кремлем, а також окупаційні чиновники, присутні на промові особисто, висловили позитивну або нейтральну підтримку розгляду Путіним війни як конфлікту проти Заходу, призупинення участі Росії в СНО та підтримку квазіреспублік Донбасу.

Однак, інші мілблогери розкритикували звернення бункерного президента як шаблонне і без значущих дій. Зокрема, терорист Ігор Гіркін заявив, що Путін не сказав нічого суттєвого упродовж 40 хвилин, оминув військові поразки та невдачі Росії, а ще економічний спад, і не зміг притягнути до відповідальності російських посадовців.

Гіркін також висловив розчарування тим, що Путін не використав звернення для офіційного визнання війни, оголошення наступних цілей або протидії західним санкціям.

Тим часом інший мілблогер стверджував, що призупинення участі Росії в СНО є політично символічним, але скаржився, що це не покращить ситуацію Росії на полі бою, натомість закликав перешкоджати поставкам західної військової допомоги в Україну.

Третій мілблогер порівняв Путіна з трупом і повторив багато скарг Гіркіна щодо відповідальності та дій. Інші мілблогери так само відзначили необхідність рішучих дій і закликали Росію сприяти зростанню та просуванню воєначальників, які продемонстрували історію рішучих дій на полі бою,

– зазначили в ISW.

Ватажок "вагнерівців" Пригожин стверджував, що нібито не дивився промову в прямому ефірі, адже був надто зайнятий забезпеченням сил ПВК амуніцією, необхідною для продовження ефективних бойових дій в Україні.

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