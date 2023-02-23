Кашлю не було: у "Лужниках" міг виступати черговий двійник Путіна

Мережею ширяться порівняння російського диктатора Владіміра Путіна на федеральних зборах 21 лютого та на концерті у "Лужниках" 22 лютого. Усе говорить про те, що це дві різні людини.

На різного Путіна відреагувала і ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона влучно підмітила, що ж не так із президентом Росії та чому його брехню вдалося легко викрити.

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Магічне зцілення

Катерина Соляр наголосила, що, на думку експертів, той, якого ми звикли кликати бункерним – він же справжній Путін, участі у шоу 22 лютого не брав. Втім, це не був і попередній очільник Росії, тобто той, який виголошував промову на день раніше.

Два різних двійники Путіна. Тут питання не в тому, що він вчора випивав і сьогодні трошечки підпух. Це дві абсолютно різних одиниці, тому що не людина зовсім перед нами,

– пожартувала вона.

Ведуча абсолютно точно висловилася, що на федеральних зборах виступав Путін, який почав кхекати за 10 хвилин після виступу. Особа на стадіоні виступала 20 хвилин без жодного натяку на кашель навіть попри прохолодну погоду.

"Я не знаю, чи то якісь чудодійні таблетки підвезли, чи то горло вилікувалося, або ж це просто знову ж таки несправжній Путін", – наголосила Соляр.

Втім, підміну Путіна можна побачити навіть неозброєним оком.

Катерина Соляр викрила, що у Путіна як мінімум два двійники: дивіться відео

Двійник не впорався з завданням

Катерина Соляр вдало зауважила, що, за словами фізіономістів, востаннє бункерного діда ми бачили, коли перед ним звітував міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Саме тоді Путін нервово рукою вчепився у стіл.

Ми пам’ятаємо, що в нього проблеми із правою рукою. Цей прекрасно тримає мікрофон в правій руці, тобто стовідсотково це не справжній Путін!

– переконана ведуча 24 Каналу.

До того ж вона не змогла не прокоментувати момент, коли після своєї промови на концерті псевдо президент відходить назад, повертається до когось і питає: "Нормально?". Імовірно, у такий спосіб двійник хотів отримати схвальну оцінку щодо якості виконання своєї ролі.

"Ви уявляєте, якби справжній бункерний вимагав, щоб хтось його похвалив і сказав: "Ти класний!"? Я думаю, що там з самооцінкою все нормально. А тут щось-таки пішло не туди і не так", – додала Катерина Соляр.

На її думку, із природністю під час шоу були проблеми не лише у Путіна. Віддані росіяни, які махають прапорцями і відпрацьовують гроші, на прохання президента крикнути тричі "Ура!" змогли видавити з себе лише одне: "Увааааа".

"500 рублів – це не та ціна, за який російський народець готовий напружуватися", – пожартувала вона.

На думку Соляр, дивним є і факт влаштування концерту напередодні "свята".

23-го, я думаю, можна було нормально це все провести, але поспішив. Може, переживає що не доживе?

– поцікавилася Соляр.

Ведуча 24 Каналу наголосила, що сподівається на те, що абсолютно всі Путіни вже скоро просто не виживуть.

Виступи Путіна: коротко