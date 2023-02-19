За можливість прогуляти пари: студентів кличуть на мітинг на "Лужниках" слухати Путіна

У середу, 22 лютого, у Москві на стадіоні "Лужники" відбудеться великий концерт-мітинг. Там може виступити російський диктатор Владімір Путін.

Телеграм-канал SOTA повідомляє, що вже почали набирати студентів на захід в Москві. Їм пропонують працювати з 9 ранку до 6 вечора – 9 годин – за їжу та "брендоване екіпірування", передає 24 Канал.

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Студентів кличуть працювати за їжу

До обов'язків студентів входитиме роздача сувенірної продукції, навігація учасників та "допомога організаторам".

Також студентам пропонують роль глядачів на концерті, місця у перших рядах, пледи та звільнення від пар на день заходу. Згідно з інформацією від джерел каналу в РГУ нафти та газу (НІУ) імені Губкіна, деяким групам заявили, що відмовитися від участі можна лише з поважних причин.



Повідомлення студентам / Скриншот

Що відомо про концерт у "Лужниках"