За можливість прогуляти пари: студентів кличуть на мітинг на "Лужниках" слухати Путіна
У середу, 22 лютого, у Москві на стадіоні "Лужники" відбудеться великий концерт-мітинг. Там може виступити російський диктатор Владімір Путін.
Телеграм-канал SOTA повідомляє, що вже почали набирати студентів на захід в Москві. Їм пропонують працювати з 9 ранку до 6 вечора – 9 годин – за їжу та "брендоване екіпірування", передає 24 Канал.
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Студентів кличуть працювати за їжу
До обов'язків студентів входитиме роздача сувенірної продукції, навігація учасників та "допомога організаторам".
Також студентам пропонують роль глядачів на концерті, місця у перших рядах, пледи та звільнення від пар на день заходу. Згідно з інформацією від джерел каналу в РГУ нафти та газу (НІУ) імені Губкіна, деяким групам заявили, що відмовитися від участі можна лише з поважних причин.
Повідомлення студентам / Скриншот
Що відомо про концерт у "Лужниках"
- Концерт передбачається зробити продовженням послання президента федеральним зборам, які, ймовірно, також плануються на 22 лютого.
- Російські пабліки активно закликають людей на мітинг-концерт. А виступлять перед купленою аудиторією путіністи Клава Кока, "Рукі ввєрх", Поліна Гагаріна та Niletto.
- Є багато підозр, що 23 – 24 лютого російський диктатор може здійснити нову атаку на Україну, оскільки вірить у сакральність дат. Проте Україна готова, оскільки вона щодня переживає обстріли та жахи війни. Водночас українські захисники продовжуватимуть боротися за свободу та кожен клаптик землі.