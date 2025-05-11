Путін виступає із цинічною заявою про війну в Україні: що він сказав про перемир'я

Російські ЗМІ та "воєнкори" повідомляли, що Путін "підірве американський прайм-тайм" своїми заявами. Диктатор розпочав свій виступ 11 травня. Та чогось проривного в ньому не було. Деталі передає 24 Канал.

Довкола виступу Путіна було дуже багато чуток. По-перше, нічних пресконференцій ще не було. А про майбутню заяву стало відомо досить пізно. По-друге, дехто припускав, що глава Кремля може офіційно оголосити війну проти України, що дасть можливість мобілізувати значно більше росіян. По-третє, чекали, що Путін відповість на заяви європейців від 10 травня у Києві.

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Що сказав Путін 11 травня

У своїй промові Путін традиційно зосередився на критиці України. Мовляв, Росія пропонувала Києву припинити вогонь, а той не підтримав і нібито порушував перемир'я.

Він запропонував Україні "поновити перемовини" 15 травня у Стамбулі. Фактично не продовживши триденне перемир'я на "день перемоги".

І обіцяв поговорити з Ердоганом, щоб той сприяв проведенню перемовин з Україною.

Не виключаємо, що вдасться домовитися про якісь нові перемир'я,

– сказав Путін.

Але одразу цинічно додав, що треба "усунути першопричини конфлікту". За цим формулюванням стоять добре знані "денацифікація" та "демілітаризація" України. Тобто господар Кремля вкотре пропонує те, на що неможливо погодитися.

За його словами, рішення зараз за українською владою. Москва нібито готова поновити перемовини, які "припинила Україна в 2022 році". До цього була додана маніпулятивна фраза "ті, хто хочуть миру, не можуть це не підтримати".

Путін подякував тим, хто буцімто сприяє встановленню миру в Україні, – Китаю, Бразилії і США.

Росія звинувачує Україну в недотриманні перемир'я

За словами Путіна, Київ "узагалі не відгукнувся на перемир'я до дня перемоги". І нібито запустив по території Росії 520 дронів, БЕКів тощо. А також наступав на Курщині та Бєлгородщині.