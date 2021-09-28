Виступ у Раді, на якому Лерос оприлюднив записи розмов, був постановкою, – експерт

Політичний експерт Михайло Шнайдер зазначив, що виступ нардепа Лероса у вересні 2020 року у Верховній Раді, на якому він оприлюднив записи розмов, був постановкою.

Гео Лерос отримував гроші не тільки за підпал власного автомобіля і публікацію компромату на кандидата в мери. Його виступ у Верховній Раді у вересні 2020 року, на якому Лерос оприлюднив записи розмов, експерт також вважає постановкою. Про це йдеться у відео, яке Михайло Шнайдер виклав у Facebook.

"Друзі, сьогодні з’явилось дуже цікаве відео з пригодами нашого знаменитого "Борця з корупцією і корупціонерами" Гео Лероса. На якому він отримує чергове завдання і, звичайно, пухкий конверт з готівкою. Просто дивіться і насолоджуйтесь", – коментує відео Шнайдер.

На відео видно фрагменти, записані в одному з офісних центрів столиці. Там Гео Лерос спілкується з невідомим співбесідником, який дає нардепу завдання. Невідома особа вчить Лероса правильно представити у Верховній Раді аудіозапис розмов між депутатом Миколою Тищенком і бізнесменом Денисом Комарницьким. Він радить йому заявити, що цей запис передав співробітник СБУ.

20 тисяч доларів отримує Лерос за виконання цього завдання, згодом з трибуни Верховної Ради практично слово-в-слово він повторює те, що йому наказав замовник.

Додамо, раніше ЗМІ публікували відео, яке вказує на причетність Гео Лероса до підпалу власної автівки та отримання "компенсації" за неї.