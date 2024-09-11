Жодних заморожених окупацій, – Зеленський відреагував на чутки про можливі переговори з Росією
Для початку переговорів між Україною та Росією необхідно, щоб президент видав відповідні повноваження. Проте поки таких повноважень не надходило.
Про це український лідер заявив під час пресконференції у Києві, інформує 24 Канал.
Дивіться також Є перші "ластівки": розмова з полковником ЗСУ в запасі про фіналізацію війни
Зеленський назвав умови переговорів з Росією
Журналісти звернули увагу на те, що зараз існує безліч чуток про переговори з російською стороною. Щобільше, ці відомості надходять від країн-партнерів України, таких як Катар та Туреччина. У зв'язку з цим президента запитали про серйозність цих переговорів та про те, коли вони можуть відбутися.
"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження, я нікому їх не надавав", – сказав Зеленський.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що операція в Курській області також має на меті змусити Росію сісти за стіл переговорів та завершити війну в Україні.
Крім того, президент наголосив, що реальний план досягнення миру не повинен мати альтернатив.
Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей!
– підкреслив він.
Нагадаємо, на засіданні у форматі "Рамштайн" 6 вересня український лідер заявив, що війна може закінчитися вже восени. Однак це залежить від того, наскільки сильний тиск на Росію чинитимуть союзники України.