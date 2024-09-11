Жодних заморожених окупацій, – Зеленський відреагував на чутки про можливі переговори з Росією

Про це український лідер заявив під час пресконференції у Києві, інформує 24 Канал.

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Журналісти звернули увагу на те, що зараз існує безліч чуток про переговори з російською стороною. Щобільше, ці відомості надходять від країн-партнерів України, таких як Катар та Туреччина. У зв'язку з цим президента запитали про серйозність цих переговорів та про те, коли вони можуть відбутися.

"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження, я нікому їх не надавав", – сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що операція в Курській області також має на меті змусити Росію сісти за стіл переговорів та завершити війну в Україні.

Крім того, президент наголосив, що реальний план досягнення миру не повинен мати альтернатив.

Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей!

– підкреслив він.