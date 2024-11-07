Виступ Зеленського в Будапешті не показали в офіційний трансляції: як виправдались організатори

Виступ українського президента Володимира Зеленського під час саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті в четвер, 7 листопада, не показали в офіційній онлайн-трансляції заходу.

Причиною називають те, що нібито його промова "не була публічною". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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Виступ Зеленського не показали в офіційний трансляції саміту

Відомо, що Володимир Зеленський виступав другим, перед ним слово мав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, після українського лідера – президент Франції Еммануель Макрон. Промови Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали окремо онлайн, а виступ нашого президента не показали й не оприлюднили.

Журналісти поцікавилися в організаторів заходу, чому так сталося, що виступ українського лідера не показали. Однак один із представників просто сказав, що виступ Володимира Зеленського "не був публічним", а кадри промови передали команді українського президента, й сказав звертатися до них.

Водночас представники української влади, до яких звернулося "Радіо Свобода", назвали це твердження неправдивим.

Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили,

– пояснили там.

Цікаво, що під час виступу український лідер жорстко відгукнувся щодо довгої дружби деяких європейських політиків з Путіним та закликав надати Україні зброю, а не слова підтримки. Зеленський доводив, що лише сила здатна забезпечити світову безпеку, домовлятися з Путіним марно.