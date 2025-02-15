"Жодних рішень щодо України без України": головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого. Він виступив з промовою присвяченій темі "Спротив та дипломатія: перспективи майбутнього України".

Виступ президента тривав близько години. 24 Канал зібрав головні заяви Зеленського під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Виступ Зеленського на MSC 2025