"Жодних рішень щодо України без України": головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції
Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого. Він виступив з промовою присвяченій темі "Спротив та дипломатія: перспективи майбутнього України".
Виступ президента тривав близько години. 24 Канал зібрав головні заяви Зеленського під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
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Виступ Зеленського на MSC 2025
"Потрібні будуть нові сильні санкції проти Росії на випадок, якщо вона знову розпочне вторгнення", – зазначив Зеленський. Зеленський розповів, що через затримки в допомозі від США, Україна втратила близько 4 тисяч квадратних метрів територій. Цього 2025 року досягти миру в Україні, такий наш план, Подивіться, що зараз намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів з Америкою тет-а-тет – так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ. "Америка повинна бачити, куди рухається Європа. І цей напрямок європейської політики має бути не просто багатообіцяючим – він має викликати в Америці бажання бути разом з сильною Європою. Це абсолютно можливо. Я в цьому впевнений. І ми повинні формувати цей курс; Європа повинна сама вирішувати своє майбутнє", – сказав президент. Путін не може запропонувати справжні безпекові гарантії не тільки тому, що він брехун, а й тому, що Росія у її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу, Не вважаю, що по телефону можна обговорити всі плани і розмовляти про гарантії безпеки, "Українці повністю проти виборів і не хочуть про них говорити. Якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство", — сказав Зеленський. Найбільша загроза для України — якщо спершу Трамп зустрінеться з Путіним, "Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо", – сказав Зеленський. Найбільш впливовий член НАТО, здається, Путін, бо він має вирішальне слово – кому бути в НАТО, кому ні, "Президент Трамп не любить слабких, він поважає сильних. Комусь в Європі не подобається Брюссель, але давайте чесно: якщо не Брюссель, то Москва. І вибір за вами", – заявив президент України. Зеленський пригадав розмову із президентом США Дональдом Трампом, де той, мовляв, жодного разу не сказав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. "Путін бреше, він передбачуваний і він слабкий", — заявив президент. Росія втратила 250 тисяч солдатів, більше 600 тисяч було поранено. Ми повністю знищили північнокорейські війська, які Путін відправив на Курщину. І вже 6 місяців ми тримаємось на території Росії, "Зараз ми готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всієї Європи", – поділився президент. Я не зніму зі столу членство України в НАТО, А якщо Росія почне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі – як це було з Кримом у 2014 році – як швидко союзники дадуть відповідь? І чи дадуть відповідь взагалі?, "Лише наша армія в Європі має досвід ведення війни. ЄС сам не впорається, але і ми також", – зазначив президент. Україна ніколи не прийме угод – укладених поза нашими спинами, без нашого залучення, Він зазначив, що це також зазначив, що не має бути жодного рішення про Європу без Європи. Минулого року ми готовили 1,5 мільйона дронів. Україна – лідер у виробництві дронів, Зеленський також закликав Європу об'єднатися, щоб не залежати від когось. "Ми маємо розуміти, що зараз Америка може сказати Європі "Ні" у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", – зазначив він. "Це був модифікований безпілотник "Шахед" - російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", – сказав президент. Ми маємо чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія має відправити війська в Білорусь під приводом навчань, На початку Володимир Зеленський пригадав про удар Росії по укриттю Чорнобильської АЕС. Країна, яка наносить такі удари – не хоче миру,
– наголосив український лідер.
Далі Путін спробує змусити президента США стояти на Красній площі 9 травня – цього року – не як шанованого лідера, а як реквізит у власному спектаклі,
– зазначив Зеленський.
– наголосив Зеленський.
– зазначив Зеленський.
– зазначив Зеленський.
– наголосив Зеленський.
— наголосив Зеленський.
– наголосив Зеленський.
– заявив президент.
– наголосив Зеленський.
– поділився президент.
"Шахед" на Чорнобильську АЕС ніс щонайменше 50 кг вибухівки
– заявив Зеленський.
– наголосив Зеленський.
"Потрібні будуть нові сильні санкції проти Росії на випадок, якщо вона знову розпочне вторгнення", – зазначив Зеленський.
Зеленський розповів, що через затримки в допомозі від США, Україна втратила близько 4 тисяч квадратних метрів територій.
Цього 2025 року досягти миру в Україні, такий наш план,
Подивіться, що зараз намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів з Америкою тет-а-тет – так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ.
"Америка повинна бачити, куди рухається Європа. І цей напрямок європейської політики має бути не просто багатообіцяючим – він має викликати в Америці бажання бути разом з сильною Європою. Це абсолютно можливо. Я в цьому впевнений. І ми повинні формувати цей курс; Європа повинна сама вирішувати своє майбутнє", – сказав президент.
Путін не може запропонувати справжні безпекові гарантії не тільки тому, що він брехун, а й тому, що Росія у її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу,
Не вважаю, що по телефону можна обговорити всі плани і розмовляти про гарантії безпеки,
"Українці повністю проти виборів і не хочуть про них говорити. Якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство", — сказав Зеленський.
Найбільша загроза для України — якщо спершу Трамп зустрінеться з Путіним,
"Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо", – сказав Зеленський.
Найбільш впливовий член НАТО, здається, Путін, бо він має вирішальне слово – кому бути в НАТО, кому ні,
"Президент Трамп не любить слабких, він поважає сильних. Комусь в Європі не подобається Брюссель, але давайте чесно: якщо не Брюссель, то Москва. І вибір за вами", – заявив президент України.
Зеленський пригадав розмову із президентом США Дональдом Трампом, де той, мовляв, жодного разу не сказав, що Америка потребує Європи за столом переговорів.
"Путін бреше, він передбачуваний і він слабкий", — заявив президент.
Росія втратила 250 тисяч солдатів, більше 600 тисяч було поранено. Ми повністю знищили північнокорейські війська, які Путін відправив на Курщину. І вже 6 місяців ми тримаємось на території Росії,
"Зараз ми готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всієї Європи", – поділився президент.
Я не зніму зі столу членство України в НАТО,
А якщо Росія почне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі – як це було з Кримом у 2014 році – як швидко союзники дадуть відповідь? І чи дадуть відповідь взагалі?,
"Лише наша армія в Європі має досвід ведення війни. ЄС сам не впорається, але і ми також", – зазначив президент.
Україна ніколи не прийме угод – укладених поза нашими спинами, без нашого залучення,
Він зазначив, що це також зазначив, що не має бути жодного рішення про Європу без Європи.
Минулого року ми готовили 1,5 мільйона дронів. Україна – лідер у виробництві дронів,
Зеленський також закликав Європу об'єднатися, щоб не залежати від когось.
"Ми маємо розуміти, що зараз Америка може сказати Європі "Ні" у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", – зазначив він.
"Це був модифікований безпілотник "Шахед" - російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", – сказав президент.
Ми маємо чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія має відправити війська в Білорусь під приводом навчань,
На початку Володимир Зеленський пригадав про удар Росії по укриттю Чорнобильської АЕС.
Країна, яка наносить такі удари – не хоче миру,