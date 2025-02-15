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24 Канал Новини України "Жодних рішень щодо України без України": головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції
15 лютого, 11:23
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"Жодних рішень щодо України без України": головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Ярослав Погончук

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого. Він виступив з промовою присвяченій темі "Спротив та дипломатія: перспективи майбутнього України".

Виступ президента тривав близько години. 24 Канал зібрав головні заяви Зеленського під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Виступ Зеленського на MSC 2025

12:31, 15 лютого

"Потрібні будуть нові сильні санкції проти Росії на випадок, якщо вона знову розпочне вторгнення", – зазначив Зеленський.

12:30, 15 лютого

Зеленський розповів, що через затримки в допомозі від США, Україна втратила близько 4 тисяч квадратних метрів територій.

12:27, 15 лютого

Цього 2025 року досягти миру в Україні, такий наш план,
– наголосив український лідер.

12:27, 15 лютого

Подивіться, що зараз намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів з Америкою тет-а-тет – так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ.
Далі Путін спробує змусити президента США стояти на Красній площі 9 травня – цього року – не як шанованого лідера, а як реквізит у власному спектаклі,
– зазначив Зеленський.

12:24, 15 лютого

"Америка повинна бачити, куди рухається Європа. І цей напрямок європейської політики має бути не просто багатообіцяючим – він має викликати в Америці бажання бути разом з сильною Європою. Це абсолютно можливо. Я в цьому впевнений. І ми повинні формувати цей курс; Європа повинна сама вирішувати своє майбутнє", – сказав президент.

12:12, 15 лютого

Путін не може запропонувати справжні безпекові гарантії не тільки тому, що він брехун, а й тому, що Росія у її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу,
– наголосив Зеленський.

12:10, 15 лютого

Не вважаю, що по телефону можна обговорити всі плани і розмовляти про гарантії безпеки,
– зазначив Зеленський.

12:06, 15 лютого

"Українці повністю проти виборів і не хочуть про них говорити. Якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство", — сказав Зеленський.

12:02, 15 лютого

Найбільша загроза для України — якщо спершу Трамп зустрінеться з Путіним,
– зазначив Зеленський.

11:55, 15 лютого

"Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо", – сказав Зеленський.

11:53, 15 лютого

Найбільш впливовий член НАТО, здається, Путін, бо він має вирішальне слово – кому бути в НАТО, кому ні,
– наголосив Зеленський.

11:53, 15 лютого

"Президент Трамп не любить слабких, він поважає сильних. Комусь в Європі не подобається Брюссель, але давайте чесно: якщо не Брюссель, то Москва. І вибір за вами", – заявив президент України.

11:51, 15 лютого

Зеленський пригадав розмову із президентом США Дональдом Трампом, де той, мовляв, жодного разу не сказав, що Америка потребує Європи за столом переговорів.

11:48, 15 лютого

"Путін бреше, він передбачуваний і він слабкий", — заявив президент.

11:47, 15 лютого

Росія втратила 250 тисяч солдатів, більше 600 тисяч було поранено. Ми повністю знищили північнокорейські війська, які Путін відправив на Курщину. І вже 6 місяців ми тримаємось на території Росії,
— наголосив Зеленський.

11:45, 15 лютого

"Зараз ми готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всієї Європи", – поділився президент.

11:41, 15 лютого

Я не зніму зі столу членство України в НАТО,
– наголосив Зеленський.

11:41, 15 лютого

А якщо Росія почне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі – як це було з Кримом у 2014 році – як швидко союзники дадуть відповідь? І чи дадуть відповідь взагалі?,
– заявив президент.

11:40, 15 лютого

"Лише наша армія в Європі має досвід ведення війни. ЄС сам не впорається, але і ми також", – зазначив президент.

11:37, 15 лютого

Україна ніколи не прийме угод – укладених поза нашими спинами, без нашого залучення,
– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це також зазначив, що не має бути жодного рішення про Європу без Європи.

11:34, 15 лютого

Минулого року ми готовили 1,5 мільйона дронів. Україна – лідер у виробництві дронів,
– поділився президент.

Зеленський також закликав Європу об'єднатися, щоб не залежати від когось.

"Ми маємо розуміти, що зараз Америка може сказати Європі "Ні" у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", – зазначив він.

11:33, 15 лютого

"Шахед" на Чорнобильську АЕС ніс щонайменше 50 кг вибухівки

"Це був модифікований безпілотник "Шахед" - російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", – сказав президент.

11:29, 15 лютого

Ми маємо чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія має відправити війська в Білорусь під приводом навчань,
– заявив Зеленський.

11:26, 15 лютого

На початку Володимир Зеленський пригадав про удар Росії по укриттю Чорнобильської АЕС.

Країна, яка наносить такі удари – не хоче миру,
– наголосив Зеленський.