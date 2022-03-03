Зустріч із ЗСУ та територіальною обороною стала для тисяч окупантів останнім спогадом у житті. В Росії вже вигадали, де набрати резерв та відправити в Україну у якості "гарматного м'яса".

Російська армія відчуває великий брак резерів. План швидко захопити Україну провалився, а втрати ворога у перші дні війни стали колосальними.

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Мітингувальники можуть піти воювати

Деякі росіяни усвідомили, який злочин коїть їхня держава, тому вийшли на мітинги з плакатами "Ні війні!". Сценарій був стандарним: поліція держави-агресора вантажила мітингувальників в автозаки та розганяли протестувальників. Особливого опору ті не чинили – брати приклад з Революції Гідності у Росії не поспішають.

Депутати ЛДПР знайшли оригінальний спосіб поповнити резерви російської армії, які після нападу на Україну швидко тануть. Вони пропонують мобілізувати тих, кого затримували на мітингах, та відправити воювати.

Пропонується, щоб мобілізовані мітингувальники проходили службу увв окупованих Росією та незаконно визнаних республіках "ДНР" та "ЛНР". Законопроєкт вже надійшов на розгляд у Держдуму країни-окупанта.

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