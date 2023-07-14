Замість Маркуса: у 47 ОМБр призначили нового головного сержанта

Головний сержант у 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус вирішив покинути свою посаду. Замість нього вже призначили Віталія Аверіна.

Так, Віталія Аверіна призначили головним сержантом 47 окремої механізованої бригади. "Авер" воює з 2014 року.

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Що відомо про Аверіна

Віталій Аверін пішов на війну добровольцем у 2014 році – долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине та Попасну.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі "Авер" нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

У 47 ОМБр раніше був головним сержантом одного з підрозділів.



Як виглядає Віталій Аверін / фото 47 Бригада "Маґура"

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