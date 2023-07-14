Замість Маркуса: у 47 ОМБр призначили нового головного сержанта
Джерело:47 Бригада "Маґура"
Головний сержант у 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус вирішив покинути свою посаду. Замість нього вже призначили Віталія Аверіна.
Так, Віталія Аверіна призначили головним сержантом 47 окремої механізованої бригади. "Авер" воює з 2014 року.
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Що відомо про Аверіна
Віталій Аверін пішов на війну добровольцем у 2014 році – долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине та Попасну.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі "Авер" нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
У 47 ОМБр раніше був головним сержантом одного з підрозділів.
Як виглядає Віталій Аверін / фото 47 Бригада "Маґура"
Звільнення Маркуса: що відомо
- Валерій Маркус нещодавно розкрив причини свого звільнення. Зокрема, він назвав: систематичне приниження роботи сержантського корпусу бригади, нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач, відсутність покарання та некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу бригади, неприйняття та саботування на всіх рівнях офіцерської ланки традицій та міфології бригади та відсутність волі у командування бригади захистити інтереси військової частини перед вищим командуванням.
- Маркус хоче, щоб його перемістили з посади головного сержанта військової частини на нижчу посаду командира бойової машини – командира механізованого відділення. Штатно-посадову категорію ж зазначив "сержант" з посадовим окладом 3 170 гривень.
- Українці висловили повагу захиснику України та подякували йому за службу.