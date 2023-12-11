"Його всі дуже любили": у боях за Україну загинув ветеран АТО із Львівщини
Джерело:Новояворівська міська рада
Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок. У боях за Батьківщину своє життя віддав Віталій Барандій зі Львівщини.
Свій останній бій захисник з Новояворівська прийняв 5 грудня на Донеччині. Трагічну звістку про смерть 39-річного ветерана АТО підтвердили у Новояворівській міській раді.
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Загинув на Донеччині
Відомо, що Віталій Барандій загинув 5 грудня під час виконання службових обов'язків. Сталося це в Донецькій області. Тіло українського захисника зустріли у Новояворівську 11 грудня. Відспівуватимуть його 12 грудня у селі Воля-Старицька, а поховають на цвинтарі у селі Старичі.
У військового залишилися матір Марія Іванівна, батько Богдан Васильович, а також сестра Уляна.
Віталій був дуже життєрадісним, веселим і щирим. Захоплювався спортом, а саме футболом, їздив на змагання. Його всі дуже любили,
– пригадала мама загиблого сина.
Народився Барандій Віталій Богданович 27 березня 1984 року. Він закінчив Новояворівську школу №3, після чого вступив до місцевого вищого професійного училища. У ньому він здобув спеціальність "слюсар із ремонту колісних транспортних засобів".
Щойно завершив навчання, Віталій подався до війська. Він служив у Дніпрі у внутрішніх військах. А у 2014 році був учасником бойових дій АТО. Знову взяв зброю до рук на початку весни 2022 року, щоб боронити рідну країну від ворога.Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого героя. Низький уклін та довічна вдячність за те, що він зробив для свободи рідної країни!
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- Також стало відомо про трагічну загибель працівника кіноіндустрії 1st Dolly, механіка Patriot Rental Руслана Володіна. Моторошну звістку повідомила у своєму інстаграмі кінокомпанія, виразивши співчуття.
- У дописі не повідомляли жодних деталей, які б стосувалися загибелі захисника. Водночас відомо, що Руслан Володін – співтворець багатьох українських фільмів і серіалів.
- Раніше Руслан Володін був командиром взводу 241 бригади тероборони Києва. Порівняно нещодавно він розповідав про цивільне життя після бойових дій. Він також ділився своїми відчуттями щодо цього.
- Відомо, що у Руслана Володіна залишилася мама. Його колеги закликали підтримати рідних не лише словами, а й грішми. Для цього можна переказати кошти на карту 4149 6293 6318 2346 (Філіпчук Варвара Володимирівна).