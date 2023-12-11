"Його всі дуже любили": у боях за Україну загинув ветеран АТО із Львівщини

Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок. У боях за Батьківщину своє життя віддав Віталій Барандій зі Львівщини.

Свій останній бій захисник з Новояворівська прийняв 5 грудня на Донеччині. Трагічну звістку про смерть 39-річного ветерана АТО підтвердили у Новояворівській міській раді.

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Загинув на Донеччині

Відомо, що Віталій Барандій загинув 5 грудня під час виконання службових обов'язків. Сталося це в Донецькій області. Тіло українського захисника зустріли у Новояворівську 11 грудня. Відспівуватимуть його 12 грудня у селі Воля-Старицька, а поховають на цвинтарі у селі Старичі.

У військового залишилися матір Марія Іванівна, батько Богдан Васильович, а також сестра Уляна.

Віталій був дуже життєрадісним, веселим і щирим. Захоплювався спортом, а саме футболом, їздив на змагання. Його всі дуже любили,

– пригадала мама загиблого сина.

Народився Барандій Віталій Богданович 27 березня 1984 року. Він закінчив Новояворівську школу №3, після чого вступив до місцевого вищого професійного училища. У ньому він здобув спеціальність "слюсар із ремонту колісних транспортних засобів".

Щойно завершив навчання, Віталій подався до війська. Він служив у Дніпрі у внутрішніх військах. А у 2014 році був учасником бойових дій АТО. Знову взяв зброю до рук на початку весни 2022 року, щоб боронити рідну країну від ворога.

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Також стало відомо про трагічну загибель працівника кіноіндустрії 1st Dolly, механіка Patriot Rental Руслана Володіна. Моторошну звістку повідомила у своєму інстаграмі кінокомпанія, виразивши співчуття.

У дописі не повідомляли жодних деталей, які б стосувалися загибелі захисника. Водночас відомо, що Руслан Володін – співтворець багатьох українських фільмів і серіалів.

Раніше Руслан Володін був командиром взводу 241 бригади тероборони Києва. Порівняно нещодавно він розповідав про цивільне життя після бойових дій. Він також ділився своїми відчуттями щодо цього.

Порівняно нещодавно він розповідав про цивільне життя після бойових дій. Він також ділився своїми відчуттями щодо цього. Відомо, що у Руслана Володіна залишилася мама. Його колеги закликали підтримати рідних не лише словами, а й грішми. Для цього можна переказати кошти на карту 4149 6293 6318 2346 (Філіпчук Варвара Володимирівна).

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого героя. Низький уклін та довічна вдячність за те, що він зробив для свободи рідної країни!