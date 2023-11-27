Скандальні стріми на користь Росії: СБУ висунула підозру блогеру-провокатору з Києва

У Києві кіберфахівці СБУ задокументували підривну діяльність скандального столичного блогера. За словами правоохоронців, він займався дискредитацією Сил оборони.

Про це стало відомо 27 листопада. Зловмисник навмисно провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями, пересуваючись вулицями міста у комендантську годину.

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Блогеру загрожує до 8 років в'язниці

СБУ не називає прізвища, проте ЗМІ стверджують, що зловмисником виявився скандальний блогер Віталій Баяльський. Він проводив онлайн-трансляції на своїй сторінці у фейсбуці, в яких ображав українських захисників та фіксував їхнє місцеперебування на території столиці.

При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь Росії,

– повідомили в СБУ.

За даними слідства, такий інформаційно-підривний контент "підігравав" російським пропагандистам у виготовленні фейкових сюжетів стосовно суспільно-політичної ситуації в Україні. Російські спецслужби також могли використовувати відеостріми київського блогера задля ідентифікації українських військових та відстежування їхньої геолокації.

На підставі зібраних доказів, СБУ висунула Віталію Баяльському підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Зараз вирішується питання стосовно можливих додаткових злочинних дій фігуранта.

Оскільки він не з'явився на розгляд справи про обрання йому запобіжного заходу, його примусово доставлять до суду на підставі ухвали про привід. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці, повідомили в СБУ.

Розслідування СБУ