ДБР розслідує поїздки за кордон нардепа від забороненої ОПЗЖ

Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Також він є народним депутатом України від забороненої партї ОПЗЖ,

Попередньо, мовиться про Віталія Борта. Журналісти "Схеми" встановили, що він зловживав на службових відрядженнях за кордон.

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Працівники розслідують "мандрівки" нардепа

Встановлено, що нардеп двічі їздив до Угорщини. Голова Верховної Ради України давав йому розпрядження на відрядження з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року, однак після спливу термінів відрядження депуа не поверався в Українні вчасно.

Він продовжував перебувати за кордоном тривалий час. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію та Францію.

Зазначимо, що Віталій Борт перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж йому дозволили.

ДБР перевіряє ймовірну підробку документів

У ДБР повідомили, що відомство перевіряє інформацію про те, що нардеп вносив неправдиві відомості до документів про відрядження за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країн відрядження.

Наприкінці жовтня 2023 року Генеральний прокурор ініціював відповідне кримінальне провадження – за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету,

– мовиться в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.