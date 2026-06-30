На Прикарпатті проведуть в останню путь молодшого сержанта Віталія Дутку

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув молодший сержант Віталій Дутка.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Що відомо про загиблого військового?

Стало відомо про загибель ще одного українського військового – Віталія Дутки. Він народився 17 січня 1985 року. Серце воїна зупинилося 17 червня 2026 року.

Прощання з військовослужбовцем розпочнеться о 09:00 у Будинку смутку, що в Івано-Франківську. Захисника поховають 30 червня на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Дутки. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На фронті російсько-української війни поклали своє життя 2 грузини. Вони добровільно стали на захист України. За поширеною інформацією, одним із полеглих є Ігор Бекурашвілі. Ще один загиблий грузинський боєць – 30-річний Георгій Даменій – був родом із Сенакі й останні роки жив в Україні.

Україна втратила ще одного захисника. Внаслідок влучання російського FPV-дрона загинув Ігор Кульбаба, який служив у поліції ще з 2016 року.

На фронті в Україні загинув колишній продюсер американського телеканалу ABC News та військовослужбовець ЗСУ Максим Осередчук. Йому було 30 років.