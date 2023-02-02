Їхав у відпустку до родини: на Хмельниччині у ДТП загинув військовий

У Хмельницькій області в ДТП загинув 35-річний військовий Віталій Каньовський. Він саме взяв відпустку та їхав додому, аби побачити рідних.

Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко. Через смерть військового у місті оголосили День жалоби.

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Без батька залишилося двоє дітей

Військовий Віталій Каньовський захищав Україну у 214-му окремому стрілецькому батальйоні. Чоловік взяв відпустку, щоб побачитися з рідними, проте загинув у ДТП.

Військовий гідно боронив наші кордони, наш спокій від окупанта. Повернувся додому, але зовсім не так, як нам би цього хотілося. Назавжди 35... Без батька залишилися двоє діток,

– написав мер.

Мер також зазначив, що поховають Віталія завтра, 3 лютого. В громаді оголошується День жалоби. Кортеж із тілом Героя рухатиметься о 10:30 із селища Першотравневого проспектом Грушевського до Будинку офіцерів. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00. Поховання на Алеї Слави о 13:30.

На Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників

Нещодавно у Хмельницькій області трагічно загинуло подружжя прикордонників – Олександр та Неля Доценки. Обоє служили в Бердянському загоні Держприкордонслужби.

Подружжя взяло коротку відпустку, аби зустрітися з 13-річним сином, якого раніше евакуювали з Бердянська, адже він жив у бабусі – матері Нелі Доценко.

Підполковник Неля Доценко тривалий час була речницею Луганського прикордонного загону. Вона доносила суспільству інформацію про те, що відбувається на лінії розмежування та на кордоні з Росією.

Полковник Олександр Доценко не був публічною особою – він здійснював та організовував оперативно-розшукову діяльність.

З початком повномасштабного вторгнення подружжя боронило Україну на Півдні.

У ДПСУ не уточнили обставин загибелі подружжя, однак, ймовірно, Олександр та Неля Доценки саме їхали легковиком Volkswagen Touran, який уранці 29 січня зіткнувся з вантажівкою MAN.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого!