Кім платитиме 100 доларів кожному, хто здасть коригувальників вогню

Окупанти намагаються за допомогою грошей стимулювати українців бути коригувальниками вогню. Водночас мовиться про невеликі суми. У Миколаївській ОДА вигадали як ефективно протидіяти ворогу.

Про схему розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Вона полягає у грошовій винагороді тих людей, які здаватимуть коригувальників ворожого вогню українським силовикам.

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Кім заявив, що платитиме по 100 доларів за кожного зданого негідника, який допомагає ворогу.

Я платитиму 100 доларів кожному, хто дасть дані коригувальника. Щоб виявити реальну людину. Буде чітка інструкція, ми її скоро пропрацюємо. Але загалом можна вже придивлятися до негідників, які допомагають росіянам. Шукайте,

– додав глава Миколаївської ОВА.

Він наголосив, що мовиться лише про Миколаївську область.

Кім платитиме кожному, хто здасть коригувальників ворожого вогню: дивіться відео

Миколаїв під ворожими обстрілами

Росіяни не припиняють інтенсивність своїх обстрілів. Від цього дуже страждають регіони, які розташовані поблизу бойових дій. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на ранок 18 липня розповів про ситуацію з обстрілами в області.

Місто Миколаїв знову було під масованим ракетним обстрілом. Відомо, що ворожий снаряд влучив у:

автосалон,

салон з продажу сільгосптехніки.

Решта прилетіли по околицях міста. За попередніми даними, жертв немає.

У Миколаївському районі за день, 17 липня, фіксували обстріли сіл Лимани та Українка Галицинівської громади. Окупанти влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.

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