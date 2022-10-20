Нас не залякати: Кім показав хороброго відпочивальника, який засмагав під час тривоги

Російські військові чи не щодня потужно обстрілюють Миколаїв та область. Однак повітряна тривога та загроза ракетних ударів не зупиняє місцевих жителів, які відпочивають.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео, як засмагають "суворі" миколаївці. Він поширив ролик, як чоловік відпочивав, коли на Миколаївщині була оголошена повітряна тривога.

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У Миколаєві чоловік відпочивав під час тривоги

Відпочивальним жодним чином не відреагував на те, що в Миколаєві виють сирени.

"Кого росіяни там налякати намагаються?", – риторично запитав Кім.

Чоловік у Миколаєві не відреагував на тривогу під час відпочинку: відео

Яка ситуація у Миколаєві

. Редакція 24 каналу закликає в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Окупанти підступні та атакують українські міста ракетами, дронами та іншими типами зброї. Перебуваючи в укритті, ви можете врятувати своє життя і близьких.

Українські військові проводять успішний наступ на Півдні, через що окупанти у відчаї обстрілюють Запоріжжя і Миколаїв. При цьому росіяни атакують Миколаїв і ракетами, і дронами.

Зокрема, вночі 20 жовтня російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Силам ППО вдалося збити відразу 14 дронів ворога.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.

Зазначимо, що 20 жовтня ворог обстріляв Миколаїв ракетами С-300. Російські терористи влучили в колишній авторинок.

19 жовтня росіяни теж запускали іранські дрони-камікадзе на Миколаївську область, внаслідок чого було збито 13 безпілотників. Вночі 18 жовтня наші захисники знешкодили 5 дронів-камікадзе, що летіли над Миколаївщиною.

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