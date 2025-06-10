Віталій Кличко доручив збільшити допомогу ЗСУ від Києва ще на 2 мільярди гривень

Мер Києва Віталій Кличко доручив передбачити у бюджеті столиці додатково ще 2 мільярди гривень на підтримку ЗСУ. Також на засіданні Київради 10 червня ухвалили рішення профінансувати потреби захисників на 500 мільйонів гривень, які додатково виділили на минулому засіданні Київради.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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Проєкт включає фінансування з бюджету міста тих 500 мільйонів гривень, виділення яких ми ухвалили за програмою "Захисник Києва" на минулому засіданні. Також я доручив виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" про подальше збільшення фінансування Сил безпеки та оборони. А саме – передбачити ще 2 мільярди гривень на допомогу від громади столиці нашим захисникам,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер розповів деталі

Кличко зазначив, що цей документ перебуває вже на фінальній стадії напрацювання. Найближчим часом його винесуть у зал для обговорення і ухвалення.

Також на сесії Київради 10 червня внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці, які, зокрема, передбачають:

фінансування будівництва та облаштування захисних споруд;

підготовку до наступного опалювального сезону та до нового навчального року;

фінансування оновлення та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема, мовиться про метро на Виноградар;

придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту;

капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях та придбання медичного обладнання.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що від початку року столична громада виділила на допомогу армії вже 6 мільярдів гривень. Зокрема, за ці гроші військовим підрозділам передали понад 16 000 дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення.