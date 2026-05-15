Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Київрада надасть понад 9 мільярдів гривень додатково на реалізацію плану стійкості, – Кличко

Що відомо про допомогу?

Мер Києва Віталій Кличко передав на фронт бійцям 225 окремого штурмового полку ЗСУ іще 3100 безпілотників різних типів від київської громади. Серед них – 2400 FPV-дронів на оптоволокні, 500 дронів-перехоплювачів для боротьби з шахедами та 200 Matrice 4E і 4T.

Раніше, у березні, Київ вже передав 225 полку 3095 безпілотників різних типів та 20 наземних роботизованих комплексів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За майже п'ять місяців 2026 року київська громада передала бійцям різних бригад понад 50 500 безпілотників різних типів. Кличко запевнив, що столиця продовжуватиме підтримувати військових.

Кличко передав дрони від київської громади / Фото КМДА

До слова, минулого року Київ виділив на підтримку Сил оборони понад 12 мільярдів гривень з міського бюджету. Кошти витратили на дрони, засоби РЕБ, автомобілі та техніку для військових.