Правоохоронці затримали вугільного бізнесмена Кропачова

ДБР спільно з Нацполіцією затримали бізнесмена Віталія Кропачова. Його підозрюють у кількох махінаціях.

Кропачов влаштовував махінації за допомогою свого підприємства та деяких осіб в Міненерго та податковій. Затримання Кропачова журналістам 24 Каналу підтвердили у ДБР.

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Що наразі відомо про справу

У ДБР повідомили, що Кропачов підозрюється не в одній махінації у вугільній сфері. Попередньо, бізнесмен завдав державі шкоди на понад 2 мільярди гривень.

Бізнесмен влаштовував фінансові оборудки через своє підприємство та службових осіб в Міністерстві енергетики та Державній податковій службі.

За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина експрезидента-втікача Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об'єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство ВК "Краснолиманська". Держпідприємство залежне від ТОВ, оскільки не має можливості проводити видобуток кам'яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою. При цьому товариство користувалось обладнанням державного підприємства,

– повідомили в ДБР.

Тим часом керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню.

Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна.

Загалом слідство наразі задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування на чолі з Кропачовим.

Що відомо про Віталія Кропачова