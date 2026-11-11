Загинув у бою за Україну: Тернопіль втратив захисника Віталія Ліпніцького

Під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув військовий із Тернополя Віталій Ліпніцький. Трагедія сталась 6 листопада.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Що відомо про Героя

Як повідомила міська влада, Віталій Степанович Ліпніцький був родом із Тернополя. Захисник зазнав смертельних поранень під час виконання бойового завдання на Харківщині.

У небі з'явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе,

– написав Тернопільський міський голова.

Тернопільська громада схиляє голови в скорботі за полеглим бійцем та висловлює щирі співчуття родині, друзям і побратимам захисника.

Інші болючі втрати

Під час масованої російської авіаатаки на Комишуваху 2 листопада загинула волонтерка та медсестра Ірина Фокіна. Вона не виїжджала з прифронтового селища, аби до останнього допомагати людям та тваринам.

Крім того, у Рівному провели в останню путь 51-річного старшого сержанта Валерія Шигорєва. Життя захисника обірвалося 1 листопада на Дніпропетровщині внаслідок мінно-вибухових поранень.